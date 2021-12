[단독]대선 의제 된 ‘모병제’..전환 시 5년간 추가재정 19조728억 소요

현행 징병제 유지보다 2배 더 들어

국회예산정책처 시뮬레이션 결과

모병제 도입 시 5년 인건비 규모

인원 50%·25% 감축

월 급여 200·250만원 가정

최대 19조728억 추가재정

총 소요재원 약 39조원 추계

단독[아시아경제 구채은 기자] 100% 모병제를 도입하려면 5년간 19조원에 달하는 예산이 더 필요한 것으로 나타났다. 현행 징병제 병사 인건비는 20조원 수준인데 이것을 두 배로 늘려야 하는 것이다. 이재명 더불어민주당 대선후보를 비롯해 심상정·안철수 후보 등이 모병제를 구상하고 있는데, 현실화 비용을 네가지 시나리오 별로 추산해본 자료는 이번에 처음 나왔다.

13일 강득구 더불어민주당 의원이 국회예산정책처에 의뢰해 만든 ‘모병제 전환에 따른 병사 인건비 전망 분석’ 자료에는 이 같은 구체적인 추가재정 소요치가 제시됐다. 국회 예정처는 병력 감축 규모를 50%, 25%, 월 급여는 200만원, 250만원으로 가정하고 4개의 케이스로 나눠 소요 예산을 계산해봤다.

25% 병력 감축(22만 5000명)·급여 250만원 시나리오를 도입하면 2023년부터 2027년까지 추가로 드는 인건비 등 재정은 19조 728억원으로 나타났다. 연 평균 3조 8146억원 꼴이다. 현재 징병제 유지에 들어가는 돈(20조 1156억원)의 두 배에 가까운 39조1884억원의 예산이 소요되는 것이다.

병사 인원의 절반(15만명·월급여 250만원)을 줄이는 시나리오에선 5년 추가 예산이 5조5518억원이었고, 급여 200만원에 25% 감축은 11조 6370억원, 급여 200만원·50% 감축시엔 5946억원의 추가재정이 필요한 것으로 집계됐다. 문제는 실제 제도를 시행하는 과정에서 월 250만원 급여로 모병제에 지원할 인력이 있을지에 대한 불확실성, 병력 규모 감축에 대한 사회적 합의 등의 변수가 작용할 수 있다는 점이다.

이런 상황에서 각 대선후보들은 ‘한국형 모병제’를 잇따라 공약으로 제시하며 ‘이대남’(20대 남성) 표심잡기에 나서고 있다. 이 후보는 단기간 복무하는 징집병과 오래 복무하는 전투부사관 중 개인이 선택하는 ‘선택적 모병제’를 공약으로 내놓은 바 있다. 심상정 정의당 후보는 징병·모병제 혼합제인 ‘단계적 모병제’를 제시했다. 안철수 국민의당 후보도 일반병 규모를 대폭 줄이고 전문부사관을 군 병력의 50%까지 확대하는 ‘준 모병제’를 도입하겠다고 공약했다.

대선 주자 중엔 윤석열 국민의힘 대선후보가 유일하게 모병제에 대해 ‘신중론’에 가깝다. 윤 후보는 지난 9월 외교ㆍ안보 분야 공약 발표에서 “우리도 세월이 지나면 결국 그쪽(모병제)으로 가지 않겠느냐는 의견이 많다”면서도 “현재 상황에서 모병제를 유지하려면 임금 보상 수준을 고려했을 때 재정 문제와 맞물려 자칫 안보 공백으로 나타날 수 있다”고 밝혔다.

