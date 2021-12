[현장영상] "이동권 보장하라!" 장애인단체 출근길 지하철 시위

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근 PD] "모든 지하철 역사에 엘리베이터 설치하세요!" , "약속을 지키십시오!"

13일 오전 8시11분께 서울지하철 4호선 혜화역에서 전국장애인차별철폐연대(전장연) 회원이 지하철에 탑승했다 내리는 방식으로 시위를 벌여 지하철 운행이 지연됐다.

서울교통공사 등에 따르면 이날 전장연 시위로 열차는 10분가량 멈춰섰다가 운행을 재개했다. 열차는 오전 8시21분부터 운행이 재개됐다.

전장연은 지난 6일부터 '교통약자 이동편의 증진법'의 연내 개정을 촉구하며 매일 아침 8시 혜화역 승강장에서 지하철 출근 선전전을 진행 중이다.

박경석 전국장애인차별철폐연대 상임공동대표는 "2022년까지 우리들의 눈 앞에 지하철 엘리베이터가 설치되지 않는다면 거기에 대한 손해배상을 저희는 청구할 겁니다"라며 "모든 지하철 역사에 22년까지 엘리베이터 설치하세요. 그 약속을 지키십시오"라고 호소했다.

이어 "내년까지 우리들의 눈앞에 엘리베이터가 설치되지 않는다면 그에 대한 손해배상을 하겠다. 힘이 없으니까 타고 내리면서 손해배상을 청구하겠다"고 목소리를 높였다 또한 오는 14일까지 공사 사장과의 면담을 통해 소송을 취하해야 한다고도 강조했다.

함께 지하철 투쟁을 펼친 한국장애인자립생활센터협의회 이형숙 부회장은 "버스 타려면 계단이 있는 버스밖에 없어 탑승할 수 없다"고 지적했다. 이어 "지하철을 타려면 엘리베이터가 없고, 이동할 수 없으니 교육을 받을 수 없다. 교육을 못 받으니 내가 일하는 곳이 없다"며" "장애인은 선택권이 없다. 우리가 특별히 살아가자는 것이 아니라, 비장애인처럼 살아가는 것을 말하는 것"라고 말했다.

한편 단체는 장애인의 이동권과 교육권, 지역사회에서 살아갈 권리를 완전히 보장하고 장애인권리를 권리답게 보장하기 위하여 3개 법률의 조속한 통과를 요구할 예정이다.

