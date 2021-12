bhc치킨, 8년 만에 가격 인상…20일부터 평균 7.8%↑

[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨이 2013년 독자 경영 후 8년 만에 첫 가격 조정에 나선다.

bhc치킨은 오는 20일부터 치킨 메뉴를 비롯한 일부 제품의 권장 소비자 가격을 1000원~2000원 조정한다고 13일 밝혔다.

이번 가격 조정은 지난 7일 전국 가맹점 협의회와의 회의에서 나온 가맹점주들의 강력한 요청에 따른 조치다. 현재 매장에서 체감하고 있는 인건비와 배달료 상승, 배달앱 이용 증가에 따른 수수료 부담, 임대료 상승, 원부자재 인상 등으로 가맹점 운영에 어려움이 지속될 것을 예상한 결정이라는 게 bhc치킨의 설명이다.

‘해바라기 후라이드’는 1만5000원에서 1만7000원으로 2000원 인상된다.

‘뿌링클 콤보’, ‘골드킹 콤보’ 등 콤보류와 ‘레드킹 윙’, ‘맛초킹 윙’과 같은 윙류는 기존 1만8000원에서 2만원으로 변동되며, ‘뿌링맵소킹 스틱’, ‘양념맵소킹 스틱’ 등 스틱류는 기존 1만9000원에서 2만원으로 오른다.

‘뿌링클’, ‘골드킹’ 등 bhc치킨 대표 메뉴들의 경우 고객 메뉴 선택 주기, 가격 체감도 등을 참고해 1000원씩 인상하기로 했다.

‘빠덴더’, ‘펌치킨’, ‘포테킹 콤보’, ‘싸이순살’, ‘로젤킹’ 등 올해 출시된 5종은 가격 인상에서 제외됐다.

사이드 메뉴 매출 효자 품목인 ‘달콤바삭 치즈볼’의 경우 가격이 동결된다.

bhc치킨 관계자는 “인건비 상승, 배달앱 수수료 부담, 원부자재 인상 등의 외부적인 요인으로 수익성 악화를 우려하는 점주들 상황에 공감했다”며 “점주와의 상생은 물론 bhc치킨이 고수해 온 차별화된 맛과 품질을 고객들에게 지속 제공하기 위해 이번 가격 인상을 단행하게 됐다”고 말했다.

