황교익 "尹, 토론 불가능한 자…딱 박근혜 수준, 술상무가 적합" 맹비난

"말 못 알아 들어 동문서답이 예사"

"검찰총장 했다는 게 신비로워"

[아시아경제 강주희 기자] 맛 칼럼니스트 황교익이 윤석열 국민의힘 대선 후보를 "토론이 불가능한 자", "검찰총장까지 했다는 게 신기하다"라고 맹비난했다.

황씨는 12일 페이스북에 올린 글에서 "윤석열은 정치인의 능력이 전혀 없다. 통장도 시키면 안 된다"며 이같이 주장했다.

황씨는 "천재 정치인까지는 필요 없다. 국민의 요구를 성실히 듣고 실행 가능한 정책을 구상해 국민에게 동의를 구하고 잘 실행하는 정치인이면 된다"고 말했다. 이어 "그래서 정치인의 최고 덕목은 토론 능력이다. 말귀를 잘 알아듣고 상대에게 자기 생각을 잘 설명할 수 있어야 좋은 정치인"이라고 했다.

그는 윤 후보에 대해서 "토론이 불가능한 자이다. 사람의 말을 못 알아듣는다. 그러니 동문서답이 예사"라면서 "그의 말은 딱 박근혜 수준이다. 주부와 술부가 연결이 안 된다"고 지적했다.

그러면서 "자기도 모르는 말을 하는 것이 아닌가 의심이 들 때도 있다"며 "검찰총장까지 했다는 게 신비롭다. 한국 검사 수준이 겨우 이 정도인가. 일반 회사에서는 쓸만한 자리가 하나 있는데, 술상무가 가장 적합하다"고 비난했다.

황씨는 이날 또 다른 게시물에선 윤 후보가 한 간담회에서 진행자 질문에 "뭐를요?"라고 되물은 사진을 공유하며 "윤석열은 아무 생각이 없다. 박근혜가 딱 이랬다. 현타(현실 자각 타임)가 오는 것이 아닌가 싶은데, '내가 이러려고 대통령을 하겠다고 그랬나'라는 말이 나올 수 있을 것"이라고도 했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr