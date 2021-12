수원시, 내년 1월부터 쓰레기 종량제봉투 디자인 바꾼다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 디자인을 획기적으로 개선한 종량제 봉투를 내년 1월부터 판매한다.

새로운 종량제 봉투(소각용ㆍ음식물ㆍ재사용ㆍ공공용)는 봉투에 새겨진 글자의 수를 대폭 줄였다. 현재 사용하는 종량제 봉투에는 쓰레기 배출 방법, 배출ㆍ수거 시간, 혼합배출했을 때 과태료 규정 등이 빼곡하게 적혀 있어 내용이 눈에 잘 들어오지 않는다는 의견이 많았다.

이에 새로운 종량제 봉투는 픽토그램(그림문자)을 사용해 디자인을 간결하게 바꿨다. 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 각 종량제봉투에 담으면 안 되는 것들을 픽토그램으로 표기했다.

소각용 종량제 봉투에는 페트병ㆍ유리병ㆍ캔ㆍ비닐ㆍ그릇ㆍ건전지 그림에 사선을 그은 픽토그램을, 음식물 종량제봉투에는 조개껍데기ㆍ뼈ㆍ달걀껍데기ㆍ과일씨앗ㆍ채소껍질ㆍ티백 그림에 사선을 그은 픽토그램이 있다.

픽토그램 밑에 배출 시간과 과태료 규정만 표기해 글자 수를 최소화했다. 기존 종량제 봉투에 있는 '쓰레기'라는 단어는 삭제해 '분리배출 봉투'라는 사실을 강조했다.

외국인 주민이 이해하기 쉽도록 과태료 규정을 영어ㆍ중국어ㆍ베트남어 등 3개 국어로 표기했다.

새로운 디자인 개발에는 수원시 청소자원과ㆍ도시디자인단과 '국내 1호 그린 디자이너'인 윤호섭 국민대학교 조형대학 시각디자인학과 명예교수가 참여했다.

시는 앞서 지난 9월 환경관리원과 시민 등 300명을 대상으로 디자인 시안 관련 설문조사를 실시하는 등 시민들 의견을 디자인에 반영했다.

시는 새로운 디자인을 적용한 종량제 봉투를 내년 1월부터 시범적으로 제작ㆍ판매하고, 시민들 반응을 조사한 후 공급을 확대할 계획이다. 기존 종량제 봉투는 소진할 때까지 사용할 수 있다.

시 관계자는 "1995년 쓰레기종량제 시행 이후 종량제봉투 디자인을 전면적으로 개선하는 것은 처음"이라며 "새로운 디자인이 시민이 좀 더 쉽게 분리배출을 하는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr