셀바스AI, 위지윅스튜디오와 메타버스 사업 협력 MOU 체결

[아시아경제 김보경 기자] 셀바스AI 셀바스AI 108860 | 코스닥 증권정보 현재가 9,770 전일대비 810 등락률 +9.04% 거래량 3,424,597 전일가 8,960 2021.12.10 15:30 장마감 관련기사 [특징주]셀바스AI, 세계 최초 실시간 소통 디지털휴먼 공개 목표…메타버스 첫 프로젝트 셀바스 AI, 핑거아이즈와 메타버스 협력…"'리얼타임 디지털 휴먼 프로젝트' 진행"언택트 바람 타고…셀바스AI, 2017년 이후 분기 최대 매출 close 는 영화 '승리호' 시각 특수효과 제작사 위지윅스튜디오와 '메타버스(확장가상세계) 사업 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 지난 10일 밝혔다.

위지윅스튜디오는 승리호 시각 특수효과를 담당한 제작사다. 세계적 수준의 컴퓨터그래픽(CG), 시각특수효과(VFX) 기술을 바탕으로 디지털 영상 콘텐츠 기획, 연출, 제작 솔루션 등 메타버스 원천 기술력을 확보하고 있는 코스닥 상장 기업이다. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 콘텐츠를 제작하고 있으며 메타버스 세계관 구축에 필요한 CG·VFX 기술도 보유했다. 2018년 국내 최초로 월트 디즈니 공식 협력사로 선정됐으며, 넷플릭스 영화 승리호에 시각 특수효과 기술도 담당했다.

양사는 협약을 통해 양사는 메타버스 신규 사업 모델을 발굴한다. 이 과정에서 셀바스AI는 위지윅스튜디오를 포함한 전 계열사를 대상으로 AI 기반 딥러닝 기술, 음성인식(STT), 음성합성(TTS)뿐만 아니라 리얼타임 인터랙션이 가능한 '디지털 휴먼' 기술 등을 제공한다. 이는 최근 화두인 신한라이프 '로지' 등과 같은 버추얼 인플루언서 개발을 위한 필수 기술이다.

윤승현 셀바스AI 부사장은 "위지윅스튜디오가 보유한 영상, 게임, XR기반 실감형 컨텐츠 뿐 아니라 AI 기술 구현이 필요한 디지털 휴먼, 버츄얼 인플루언서 등에도 당사 기술이 적용될 예정"이라고 말했다.

박관우 위지윅스튜디오 공동대표는 "향후 위지윅이 만들어 나갈 메타버스에 든든한 파트너를 얻게 되었다"면서 "앞으로 양사가 펼쳐나갈 메타버스 신규 사업에 많은 기대를 부탁드린다"고 전했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr