K-콘텐츠로 무장한 도깨비…글로벌 겜심 흔드나[부애리의 게임사전]

[아시아경제 부애리 기자] 올해 게임업계에서 기대작으로 손꼽힌 펄어비스의 신작 '도깨비(DokeV)'가 K-콘텐츠로 전 세계의 '겜심(게임 이용자들의 민심)' 공략에 나섰다.

"한국적인 것이 세계적인 것" 도깨비에 입힌 K-콘텐츠

11일 펄어비스에 따르면 신작 도깨비의 공식 주제가 '락스타'의 뮤직비디오가 9일(현지시간) '더 게임 어워드(TGA)'에서 공개됐다. TGA는 게임업계의 오스카상으로 불리는 미국의 대표 게임 시상 행사다. 올해는 로스앤젤레스 마이크로소프트 극장에서 오프라인으로 진행됐고, 전 세계 40개 이상의 스트리밍 서비스를 통해 생중계 됐다. 공개된 영상은 도깨비의 주인공과 친구들이 락스타 음악에 맞춰 안무를 연습해 무대에 서는 과정을 담았다.

펄어비스는 도깨비에 K-콘텐츠 입히기에 한창 공을 들이고 있다. 세계적인 댄스 크루인 원밀리언의 '리아킴'이 퍼포먼스 디렉터로 참여했다. 락스타는 유명 걸그룹 '있지(ITZY)'의 '달라달라'를 작곡한 '별들의전쟁'이 참여한 곡으로 K-팝 특유의 중독성 있는 음악이다. K-팝 음악과 중독성 있는 안무가 더해진 K-콘텐츠로 승부수를 건 것이다. 펄어비스는 원밀리언의 안무를 모션캡쳐 기술로 촬영했다.

또 주목할 만한 것은 한국적인 콘텐츠다. 뮤직비디오에서 첫 장면에 경복궁 근정전, 경회루, 남대문 등 한국의 대표 관광지가 가상공간의 메타버스(확장 가상 세계)로 구현됐다. 이 외에도 비석치기, 수건 돌리기, 말뚝 박기 등 추억의 놀이도 영상에서 확인할 수 있다.

펄어비스는 국내 대표 콘텐츠 기업들도 손을 잡았다. CJ CGV, CJ 올리브영, CJ ENM 등과 제휴해 한국 대표 관광지, 영화관, 공연장, 뷰티 스토어 등 현실세계의 다양한 장소가 게임 속 가상 세계로 등장한다. 지난 7일에는 한국관광공사와 업무협약(MOU)를 맺고 메타버스 세상 속 한국 여행을 경험하도록 하는 홍보마케팅을 협업하기로 했다. 락스타의 뮤직비디오는 이날 오후 6시 생방송 되는 '2021 엠넷 아시안 뮤직 어워드(MAMA)'에도 등장한다. MAMA에 게임 콘텐츠를 선보이는 건 이번이 처음이다.

화제작으로 떠오른 '도깨비'

도깨비는 최근 게임업계에서 기대작으로 꼽히고 있다. 주인공이 도깨비를 찾아 떠나는 모험을 독특한 세계관으로 풀어낸 ‘도깨비 수집 오픈월드 액션 어드벤처 게임이다. 아직 구체적인 출시 일정이 확정되진 않았지만, 증권가는 도깨비의 출시를 2023년도로 예상하고 있다.

출시 전부터 해외 반응도 뜨거웠다. 지난 8월 유럽 최대 게임쇼 '게임스컴(Gamescom)'에서 선보인 게임 트레일러 영상에서 가상공간을 넘나드는 화려한 오픈월드와 K-팝 음악, 한옥, 솟대, 해태상, 전통놀이, 국내 명소 등 한국적인 요소를 담아내 글로벌 이용자들에게 큰 관심을 받은 바 있다. 유명 게임 디렉터인 '갓 오브 워' 개발 총괄 코리 발록은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 " 당장 해보고 싶다"며 공개적으로 기대감을 드러내기도 했다.

김상영 도깨비 리드 프로듀서는 "펄어비스는 가상 공간에서도 현실과 같은 경험이 가능한 도깨비 세계를 만들기 위해 최선을 다하고 있고 좋은 게임으로 보답하겠다"고 밝혔다.

