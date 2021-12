日기시다 측근, 소상공인 지원금 수령 논란에 취임 1주만에 사퇴

기시다 총리 측근 이시하라 내각관방참여 끝내 사퇴

이시하라 지역구 사무소 코로나19 소상공인 지원금 수령해 논란

[아시아경제 이민우 기자] 기시다 후미오 일본 총리의 측근 이시하라 노부테루 내각관방참여가 소상공인 지원금을 수령한 사실이 논란이 돼 취임 일주일 만에 사퇴했다.

10일 교도통신은 기시다 총리가 이날 총리관저에서 이 같은 사실을 밝히고 임명 책임에 대해 사과했다고 전했다. 내각관방참여는 총리와 내각을 보좌하고 지원하는 정부 기관인 내각관방 소속 자문역(비상근 공무원)이다.

자민당 소수 파벌인 이시하라파의 수장인 이시하라는 국토교통상과 자민당 4역 중 하나인 정무조사회장 등을 역임했다. 지난 9월 집권 자민당 총재 선거에서는 기시다 후보를 지지했다. 이시하라는 지난 10월31일 중의원 선거(총선)에 출마해 낙선했고 기시다 총리는 그를 내각관방참여로 임명했다.

이후 이시하라의 지역구 사무소가 긴급 고용안정조성금으로 60만8159엔(약 631만원)을 수령한 사실이 도쿄도(東京都) 선거관리위원회가 공개한 정치자금 보고서를 통해 확인됐다.

긴급 고용안정조성금은 당국의 신종 코로나19 방역 조치로 영업시간이 축소돼 월 매출액이 감소한 사업자 등에게 주는 지원금이다. 그럼에도 유력 정치인 사무소가 수혜 대상이 돼 논란이 불거진 것이다. 이시하라가 사퇴한 것은 내각관방참여 취임 일주일 만이다.

