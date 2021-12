국제철새도시 찾아온 귀한 손님 … 천연기념물 ‘호사비오리’ 태화강서 첫 포착

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 세계자연보전연맹 위기종 ‘호사비오리’가 울산에서 처음으로 영상에 포착됐다.

호사비오리는 멸종위기야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제 448호이다.

울산시는 지난 6일 태화강 중상류 지역인 울주군 언양읍 구수리 일원에서 잠수하며 먹이활동 중인 수컷 1개체를 확인했다고 밝혔다.

남구철새홍보관장 김성수 박사는 “옆구리 비늘 모양과 부리, 검은색 댕기 특징을 봐서 호사비오리가 맞다”라고 확인했다.

국립산림과학원 박찬열 박사는 “원시림 계류에서 활엽수 나무 구멍에서 번식하는 것으로 알려져 있는데 울산 태화강까지 내려온 것은 드문 일이다”라고 설명했다.

박 박사는 “환경부 철새정보시스템에 따르면 현재 국내 월동 개체 수는 100여 개체로 추정된다”며 “귀한 새가 찾아 온 것”이라고 말했다.

박 박사는 “호사비오리 생태를 분석한 중국측 연구 결과 자연형 하천에서 조약돌 사주와 얕은 여울이 중요한 서식지로 밝혀졌다”며 “국내에서도 산간 계류 등에서 월동 가능성이 상당해 모니터링 지역의 확대가 필요하다”라고 덧붙였다.

호사비오리는 강원도 철원지역의 하천과 북한강, 한강, 충남 대청호, 춘천 인근 북한강, 경남 진주 남강, 전남 화순 지석천과 구례 섬진강 인근의 소하천 등에 소수가 도래하고 있다.

호사비오리는 2005년 3월 17일 천연기념물로 지정 보호하고 있다. 2012년 5월 13일 환경부 멸종위기야생생물 Ⅱ급으로 지정됐다가 2018년 5월 31일 Ⅰ급으로 격상해 보호하고 있다.

울산시 관계자는 “국제철새도시 울산으로 지정 받은 해에 희귀한 철새가 목격된 것은 태화강 환경이 나아졌음을 보여주는 것이다”라고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr