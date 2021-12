"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어 담은 2차전지 황금株

테슬라 대규모 공급 계약 체결! 긴급 정보 입수! 끝나지 않은 2차전지 황금株

외인 쓸어 담은 극비리 재료주 4연상 터질 초대형 후속주 공개, 선착순 30명 마감!

▶▶ 12월 엄청 크게 ‘상한가’부터 시작! 포르쉐, 테슬라, 애플도 따라간다! ‘ㅇㅇㅇ’ 관련주 강세! ▶ 무료체험 신청◀

2차전지 세계점유율 44%! 소형 2차전지 10년째 선두!

대규모 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 공급계약 체결! 6만t 규모의 ‘ㅇㅇㅇ’공장 신설 투자 유치!

▶'2차전지'의 신흥강자! 대규모 공급계약 체결! 800% 극비리 재료株 ▶바로확인◀

세계 최장 길이의 ‘ㅇㅇㅇ’ 양산 기술력 확보! 어마어마합니다!

128% 수익률! 에코프로비엠, 엘앤에프 후속! ‘2차전지’의 신흥 강자!

무서울 정도로 크게 폭발합니다! 내일 시초가 반드시 공략하세요!

▶▶연일 외국인 2,000만주 실적+매집! 본격 상승 파동 초기 진입 종목 [클릭] ◀◀

외인, 기관 유통주식의 절반 가까이 거대 물량매집 중!

이제는 마지막이다 생각하세요. 이 기회 마저 놓치면 접으셔야 합니다.

놓치고 후회하지 마시고 단, 돈 100만원이라도 매수하세요!

[최근 상한가 적중]

21.11.29 위메이드맥스(101730) 上 적중!

21.11.22 원풍물산(008290) 上 적중!

21.11.12 디엠티(134580) 上 적중!

21.11.08 웹스(196700) 上 적중!

21.11.01 갤럭시아머니트리(094480) 上 적중!

21.10.28 쎄미시스코(136510) 上 적중!

21.10.22 에이치앤비디자인(227100) 上 적중!

21.10.15 코다코(046070) 上 적중!

21.10.07 쇼박스(086980) 上 적중!

21.10.05 에이비프로바이오(195990) 上 적중!

21.10.01 엔피(291230) 上 적중!

* 선착순 20명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공 *

[오늘의 관심주]

GH신소재 GH신소재 130500 | 코스닥 증권정보 현재가 9,950 전일대비 1,090 등락률 +12.30% 거래량 26,088,097 전일가 8,860 2021.12.10 12:18 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“위메이드” 놓치신분! 신기록 달성할 메타버스 후속株 쭉쭉 갑니다[특징주]GH신소재 장초반 강세‥18.6%↑ close 뉴프렉스 뉴프렉스 085670 | 코스닥 증권정보 현재가 6,280 전일대비 810 등락률 +14.81% 거래량 11,568,530 전일가 5,470 2021.12.10 12:18 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"메타버스 “新대장주” 나왔다! 월요일 시초가 반드시 공략![특징주]뉴프렉스, 가장 저평가된 메타버스株…페이스북 차세대 VR 공개 close 박셀바이오 박셀바이오 323990 | 코스닥 증권정보 현재가 68,700 전일대비 2,100 등락률 +3.15% 거래량 2,481,489 전일가 66,600 2021.12.10 12:18 장중(20분지연) 관련기사 역대급! 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 티비씨" 긴급입수!임상3상완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한번의 역사 기록! close 케이카 케이카 381970 | 코스피 증권정보 현재가 40,850 전일대비 3,450 등락률 +9.22% 거래량 3,315,835 전일가 37,400 2021.12.10 12:18 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]골드만삭스 덕에 제대로 뜬 케이카“제2의 씨젠” 또 한번 강하게 터집니다 확진자 연일 최대! “ㅇㅇㅇ”주목확진자 연일 최대! 강하게 상승하는 제2의 씨젠…적중 예고 close 신성이엔지 신성이엔지 011930 | 코스피 증권정보 현재가 2,215 전일대비 285 등락률 +14.77% 거래량 31,081,555 전일가 1,930 2021.12.10 12:18 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]신성이엔지, 내년 대규모 영업이익 흑자 전환…코로나19 음압병동 주목[클릭 e종목]"신성이엔지, 4분기 실적 턴어라운드 전망...주가 상승세 탈 것"신성이엔지, 65억원 규모 태양광 모듈 납품계약 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.