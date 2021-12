대선조선, 100번째 ‘피더컨테이너선’ 건조 … 99·100호 친환경 선박 동시 명명식

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대선조선이 100번째 ‘피더컨테이너선’을 건조했다. 피더선은 대형 컨테이너 선박이 기항하는 허브포트와 인근 중소형 항만을 이어주는 중소형 컨테이너 선박을 말한다.

대선조선은 지난 8일 부산 영도조선소에서 친환경 1000TEU 피더컨테이너선 2척에 대한 명명식을 했다고 9일 밝혔다.

행사에는 선주사인 남성해운 김영치 회장, 김용규 대표이사와 부산상공회의소 장인화 회장, 한국선급 이영철 회장, 한국수출입은행 정순영 해양금융단장 등 관계자가 참석했다.

이 두 선박은 피더컨테이선 시장에 특화된 기술을 갖춘 대선조선이 건조한 99번째, 100번째 선박이다.

남성해운과 양사 간 계약한 15, 16번째 선박이다. 대선조선이 중소형 선박에 대한 친환경 기술 혁신을 캐치프레이즈로 2019년에 발표한 ‘INNOVA 2030’의 첫 성과를 알려주는 선박들이다.

기존 선박보다 일일 연료 소모량을 13% 높여 에너지 효율 지수(EEDI)를 40% 개선했다. 2030년 발효되는 IMO 국제환경규제 phase4를 완벽하게 만족시킬 뿐만 아니라 복원능력도 향상시켰다.

화물 적재 컨테이너량을 35개 이상 늘려 선사의 운동능력을 최대한 확보하고 조종 성능도 향상시킨 것으로 세계 피더컨테이너 시장을 주도할 것으로 보인다.

선박 개발 과정에 대선조선과 남성해운의 운영사인 마젤란솔루션즈와 부산대학교 조선공학과의 긴밀한 산학협력이 바탕이 됐다.

이날 명명된 두 선박은 각각 ‘스타 체이서 (STAR CHASER)’, ‘스타 레인저(STAR RANGER)’로 남성해운 임원과 관리사 마젤란솔루션즈 임원의 가족들이 명명했다.

