신한은행·코빗 투자한 KDAC, 가상자산사업자 신고 수리

[아시아경제 공병선 기자] 한국디지털자산수탁(KDAC)은 전날 가상자산사업자 신고 수리가 완료됐다고 9일 밝혔다.

KDAC는 지난해 3월 국내 가상화폐 거래소 코빗과 블록체인 기술 업체 블로코, 리서치 업체 페어스퀘어랩이 공동 설립한 디지털자산 수탁(커스터디) 기업이다. 지난 1월엔 신한은행으로부터 전략적 투자를 유치하고 공동 연구개발(R&D) 등 사업 협력을 이어나간 바 있다.

현재 가상화폐 커스터디 사업자 중에서 시중은행과 가상화폐 거래소가 함께 주주로 참여한 기업은 KDAC가 유일하다. 향후 KDAC는 이러한 장점을 활용해 다양한 서비스를 선보일 것으로 전망된다.

김준홍 KDAC 대표는 “KDAC는 신한은행과 안정적인 가상화폐 거래소 운영이 장점인 코빗의 노하우를 이식한 것이 장점”이라며 “이제 가상자산사업자로서 고객들에게 안전하고 편리한 디지털자산 관리 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

