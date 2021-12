경북 김천 첫 푸르지오…'김천 푸르지오 더 퍼스트' 분양

분양가 3.3㎡당 평균 1215만원대

대우건설은 경상북도 김천시 부곡동 482-1 일원에 짓는 '김천 푸르지오 더 퍼스트'를 오는 10일 견본주택 개관과 함께 일반에 분양한다고 9일 밝혔다.

김천시에서 공급되는 첫 번째 푸르지오 브랜드 아파트로 지하 2층 지상 28층 8개동 총 703가구 규모다. 전용면적별 가구수는 74㎡ 145가구, 84㎡A 310가구, 84㎡B 152가구, 99㎡ 96가구다.

분양가는 3.3㎡당 평균 1215만원대로 발코니 확장이 무상으로 제공되며 중도금은 60%까지 이자후불제 대출이 가능하다.

KTX 김천역(예정)과 김천구미역 2개소의 고속철도가 이용권에 있으며, 기존 경부선 김천역, 경부고속도로 김천 IC등도 인근에 위치해 김천을 비롯한 광역으로의 이동이 편리하다. 김천과 거제를 연결하는 남부내륙철도(서부경남 KTX) 건설사업과 동서철도 건설사업도 2028년 개통을 목표로 추진되고 있다.

단지 반경 5㎞ 거리에 김천일반산업단지, 농공단지가 위치해 있으며, 김천1일반산업단지에는 이미 총 71개 업체가 입주해 있고 3단계 사업의 경우 올해 12월 준공 시 36개 기업이 들어설 계획이다.

단지 내부 설계를 보면, 주민공동시설인 '그리너리 라운지'에 피트니스클럽, 골프클럽, 독서실, 작은도서관, 티카페 등이 마련된다. 전 타입 4베이(Bay) 맞통풍 구조로 채광과 환기를 극대화했다.

이 외에도 에너지 사용량을 실시간으로 확인할 수 있는 실시간 에너지 모니터링시스템, 스마트폰을 소지하면 공동현관문이 자동으로 열리고 엘리베이터가 자동으로 대기하는 원패스 시스템, 외출 시 현관에서 일괄소등, 엘리베이터 호출, 방범설정이 가능한 스마트일괄제어스위치, 주차유도시스템 등으로 편리한 생활 환경을 갖추고 있다.

청약일정은 12월 20일(월) 특별공급을 시작으로 12월 21일(화) 1순위, 22일(수) 2순위 접수를 받는다. 당첨자 발표는 12월 28일(화)이며, 지정계약일은 2022년 1월 10일(월)부터 1월 14일(금)까지다. 입주는 2024년 6월 예정이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr