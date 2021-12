광주전남중기청, 중기 장기근속자 아파트 특별공급

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주·전남지방중소벤처기업청(청장 장대교)은 오는 14일까지 중소기업 장기근속자를 대상으로 ‘오룡푸르지오파르세나’ 기관추천 특별공급 대상자를 모집한다.

전라남도 무안군 일로읍 망월리 남악신도시 오룡택지지구 39BL, 40BL의 ‘오룡푸르지오파르세나’는 두단지 합쳐서 총 12개동, 732세대의 아파트로 중소기업 장기근속자를 대상으로 14가구가 특별공급된다.

신청을 희망하는 중소기업 재직자는 중소기업인력지원사업 종합관리시스템에서 온라인으로 신청이 가능하다.

중소기업 장기근속자 주택 우선공급제도는 중소기업 근로자의 주거안정을 통한 인력유입 및 장기재직을 유도하기 위해 주택 특별공급물량을 확보하여 공급하는 제도이다.

지원대상은 중소기업에 5년 이상 또는 동일기업에 3년 이상 재직중인 무주택 세대 구성원이며 추천자 선정은 재직기간, 각종 수상경력, 자격증 등의 가점요소를 합산해 고득점자 순으로 이뤄진다.

지난해 광주 금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스 등 24개 주택에 중소기업 재직자 78명을 특별공급 대상자로 추천한 바 있다.

또한, 지방중기청에서는 정책수요자인 중소기업 근로자들이 주택 특별공급 추천 신청 기한을 놓치지 않도록 돕기 위해 주택특별공급 신청·접수 공고시 이를 알리는 문자 서비스를 실시하고 있다.

알리미 서비스를 받고 싶은 중소기업 재직자는 광주전남지방중소벤처기업청 홈페이지에서 공지사항 확인후 신청하면 된다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr