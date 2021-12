신한銀, 환경부와 '녹색소비-ESG 얼라이언스' 업무협약

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 전국민 녹색소비 활성화를 위해 환경부와 '녹색소비-ESG(환경·사회·지배구조) 얼라이언스' 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 업무협약은 제조·소비·폐기 전 과정에서 환경에 미치는 영향력을 개선한 제품을 인증하는 '환경표지' 중심의 녹색소비 활성화를 위해 생활밀착형 제품 개발과 환경표지 인증 제품에 대한 인센티브를 확대하고자 추진됐으며 환경부와 은행, 카드사, 유통사, 소비자단체 등 총 22개 기업이 참여했다.

환경부를 비롯한 각 참여사는 ▲녹색소비 활성화를 위한 환경표지 인증제품 인센티브 확대 및 홍보 추진 ▲환경표지 인증제품 소비 활성화를 위한 구매 인센티브 발굴 노력 ▲실무협의체 구성을 통한 우수 인증제품 환경성 정보 공유 및 홍보 확대 방안 논의 등을 위해 함께 노력하기로 했다.

특히 신한은행은 녹색소비-ESG 얼라이언스 협약을 통해 친환경표지 인증제품의 소비를 활성화 할 수 있도록 환경부, 유통사와 구매 인센티브 발굴 및 홍보 확대를 추진할 계획이다.

신한은행 관계자는 "녹색소비에 대한 중요성을 인식하고 녹색소비 관련 환경부의 정책에 적극 부응하기 위해 이번 업무협약에 참여했다"며 "앞으로 환경표지 중심의 녹색소비·생산 선순환을 위해 금융사로서의 역할을 다하겠다"고 말했다.

