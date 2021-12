LG CNS, 기업맞춤형 '메타버스 오피스' 출시

LG CNS가 메타버스 전문기업 오비스(oVice)와 기업 맞춤형 메타버스 오피스를 출시했다.

LG CNS는 오비스와 ‘기업용 메타버스 파트너십’을 체결했다고 7일 밝혔다. 메타버스 플랫폼 ‘오비스’를 기반으로 비대면·대면 근무가 혼재된 단계적 일상회복(위드 코로나) 시대에 적합한 메타버스 서비스를 제공할 예정이다. 오비스 플랫폼은 일본에서 2200개 이상 기업이 사용하고 있다. 채팅, 화상회의 등 커뮤니케이션 기능을 지원하고 가상 사무실 등을 꾸밀 수 있다.

LG CNS는 메일 송수신, 사내 공지사항 열람, 일정 확인 등 업무 기능을 메타버스에 그대로 구현한다. 예를 들면 임직원이 메타버스 사무실에 접속하면 일상 업무를 수행할 수 있다. 동료 아바타를 클릭하면 동료의 하루 일정표를 확인할 수 있고 채팅으로 소통이 가능하다. 팀원들이 모여 화상회의를 진행할 수도 있다. LG CNS의 임직원들을 대상으로 서비스 품질도 검증했다.

최문근 LG CNS DT사업부장은 "가상과 현실 경계가 희미해지는 멀티믹스 시대가 본격화 한 상황에서 고객의 메타버스 기반 업무공간 수요도 커지고 있다"며 "맞춤형 메타버스 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

