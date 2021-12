우미건설, 군산신역세권 '우미린 센텀오션' 견본주택 8일 개관

[아시아경제 류태민 기자] 우미건설은 전북 군산신역세권 D-2블록에 들어서는 '군산신역세권 우미린센텀오션'의 견본주택을 열고 분양에 나선다고 6일 밝혔다.

이 단지는 지상 최고 25층 8개 동 전용면적 84~101㎡ 660가구로 구성된다. 전용면적 별로는 ▲84㎡ 404가구 ▲95㎡ 34가구 ▲101㎡ 222가구다.

단지는 서해와 접해 있어서 일부 가구에서 바다 경관 조망이 가능하고, 주변으로 금강시민공원, 금강체육공원, 강변 산책로 등 공원도 있다. 군산신역세권 중심상업용지와 바로 인접해 있어서 향후 생활편의시설 이용이 더욱 용이해질 전망이다. 단지 인근에는 초등학교와 중학교 부지도 있다.

남향 위주의 동 배치로 조망은 물론 채광과 통풍에 신경을 썼으며. 일부 가구는 테라스 설계를 적용한다. 주차장은 지하(근린생활시설 주차장 제외)에 배치하고 차가 없는 지상공간에는 녹지, 조경시설은 물론 카페 Lynn 등이 조성됐다. 커뮤니티시설로는 실내체육관, 피트니스 클럽, 실내 골프연습장 등이 마련됐다. 최상층 게스트하우스와 독서실, 작은 도서관 등 입주민들의 선호도가 높은 시설도 들어설 계획이다.

군산신역세권 택지지구는 108만1821㎡ 규모에 공동주택과 공원, 상업, 교육 등의 시설이 고루 갖춰지는 대규모 택지개발지구다. 완성 이후에는 공동주택 6600여 가구와 1만8000여 명의 인구가 계획됐다. 가까운 강변로를 통해 군산 원도심으로 이동할 수 있고 주변으로 서해안고속도로 군산IC, 금강로 등 광역도로망도 갖춰져 있다.

청약 일정은 오는 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 청약 접수를 받는다. 견본주택 관람은 사전 예약제로 운영한다.

