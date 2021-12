[포토]‘어려움 속에 피어나는 꽃 한 송이 바로 당신입니다’

[서울시 자치구 포토 뉴스]도봉구 제22회 자원봉사자의 날 기념식 개최

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 12월3일 자원봉사자의 날을 기념, 도봉구청 2층 선인봉홀에서 ‘어려움속에 피어나는 꽃 한 송이 바로 당신입니다’라는 슬로건으로 제22회 자원봉사자의 날 기념식’을 개최했다.

자원봉사자의 날 기념식은 유엔이 제정한 세계자원봉사자의 날(12월5일)을 기념, 자원봉사자의 노고를 격려하고 우수 자원봉사자에 대한 표창을 수여해 봉사자로서의 사기 진작과 자긍심을 고취하고자 마련됐다.

이날 기념식은 자원봉사상 수상자 인터뷰 영상 상영을 시작으로 개인 15명, 2개 단체에 대한 유공자 표창장·감사패 수여식과 성악듀엣 혼성공연과 힐링 공예 체험 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

이동진 도봉구청장은 “코로나19로 인해 어려운 여건 속에도 묵묵히 어려운 이웃과 지역을 위해 노고를 아끼지 않은 자원봉사자들에게 감사의 말씀을 드린다. 자원봉사자가 봉사활동을 하는 데 어려움이 없도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr