대출 총량규제서 제외? 이재근 국민은행장 내정자 한 마디에 술렁

[아시아경제 김진호 기자] 이재근 국민은행장 내정자가 2일 출근길에 기자들과 만나 던진 한마디 말로 금융권 안팎이 술렁이는 일이 벌어졌다.

이 내정자가 중·저신용자에 대한 대출이 가계부채 (총량관리) 한도에서 배제해줬다는 발언으로 오해가 일어난 것. 금융당국은 중·저신용자에 대한 대출을 총량규제서 제외시킨 적이 없던 점을 감안할때, 결국 이 내정자의 사소한 말실수로 인한 해프닝으로 일단락될 것으로 보인다.

이 내정자는 이날 오전 서울 영등포구 국민은행 여의도 본관에서 기자들과 만난 자리에서 '가계부채 규제 강화에 따른 대응'을 설명하며 이같이 말했다.

이 내정자는 "정부가 중·저신용자에 대한 대출은 가계부채 (총량관리) 한도에서 배제했다"며 "신용평가모델(CSS)을 정교화해 7~8등급 고객에게도 지원할 수 있는 (방안을) 찾아보겠다"고 했다.

정부가 중·저신용자 대출을 총량규제서 '배제'했다는 발언을 접한 금융권은 깜짝 놀란 분위기였다. 내년도 총량규제가 올해보다 더 타이트하게 적용될 것이 확실시되는 만큼 중·저신용자 대출이 총량규제서 제외되면 수익성 고민을 크게 덜어낼 수 있기 때문이다.

특히 인터넷은행의 반응이 뜨거웠다. 한 인터넷은행 관계자는 "총량규제서 중·저신용자 대출이 배제됐다는 기사를 보고 충격을 받았다"며 "시중은행만 해줬나 하는 생각이 들 정도였다"고 전했다. 인터넷은행의 경우 올해 중금리 대출 목표치 달성이 무엇보다 중요한데 줄곧 중·저신용자 대출을 끌어올리기 위해 총량규제서 제외해야 한다는 목소리를 내왔었기 때문이다.

국민은행은 이 내정자의 발언에 대해 오해의 소지가 있었다고 해명했다. 은행 내부적으로 지점 등을 관리할 때 중·저신용자 등 실수요자 대출을 거절하지 말라는 뜻이었다는 것이다. 국민은행 관계자는 "해당 발언은 당국과 무관한 것"이라며 "약한 모호한 발언이 오해를 불러온 것 같다"고 전했다. 실제로 이 내정자가 국민은행에서 영업그룹 이사부행장을 맡고 있는 점을 감안할때 이는 설명 과정에서 단순한 실수를 했다고 보는 게 타당하다는 관측이다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr