"두고 온 물건 있어"…열쇠수리공 불러 헤어진 여친 집 문 열려 한 20대 男

[아시아경제 나예은 기자] 열쇠 수리공을 불러 헤어진 여자친구가 사는 오피스텔 현관문을 열려던 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

인천 삼산경찰서는 30일 건조물 침입 및 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 A씨를 불구속 입건했다고 밝혔다.

A씨는 지난 29일 오후 10시30분쯤 인천 부평구 오피스텔에서 열쇠 수리공을 불러 헤어진 여자친구 B씨의 집 현관문을 열려던 혐의를 받고 있다. 두 사람은 한 달여 전 헤어졌으나, A씨는 B씨에게 전화나 문자메시지를 통해 만남을 요구하다가 직접 주거지를 찾아와 범행을 저질렀다.

A씨는 경찰 조사에서 "B씨의 주거지에 두고 온 물품이 있었다"는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다.

B씨의 신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다.

경찰은 B씨가 불안감을 호소함에 따라 A씨의 100m 이내 접근금지나 전화 등을 이용한 접근금지 등 잠정조치를 검찰에 신청할 방침이다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr