이지비즈(EZVIZ), 국내 스마트홈 시장 등장…높은 보안성 선봬

국내 ‘홈 보안’ 시장이 최근 1인가구 증가와 각종 사건사고들로 인해 빠르게 활성화되는 가운데, 스마트홈 분야 글로벌 혁신기업인 ‘EZVIZ(이하 이지비즈)’가 한국 시장 진출 소식을 알렸다.

아파트 중심의 공동주택 주거 형태가 많은 우리나라는 그 동안 ‘스마트 홈 보안’에 대한 인지도가 높지 않았다. 그러나 최근 1인가구가 급증하고 각종 침입사고의 우려가 커지면서 낯선 사람의 방문을 받을 때를 대비해 사용할 수 있는 스마트홈 제품에 대한 수요가 많아지고 있다.

이에 세계 스마트홈 분야 혁신기업으로 꼽히는 이지비즈도 본격적인 국내 시장 공략에 나선다. 최근 개설된 한국 공식 웹사이트에는 이미 전 세계 8천만 명의 사용자들을 확보하고 있는 스마트 전구, 비디오 도어벨, 실내외 Wi-Fi 카메라, 경보 및 센서 등 다양한 제품이 라인업 되어 있다.

2013년 설립된 이지비즈는 스마트 보안 카메라, 스마트 도어락 등 스마트홈 관련 광범위한 제품 포트폴리오를 앞세워 미국을 비롯한 유럽과 중국 등지에서 높은 인지도를 쌓고 있다. 높은 수준의 보안 상품들을 세계 스마트홈 보안 분야에서 선보였다.

이지비즈는 첨단 AI 기술과 ‘EZVIZ CloudPlay’ 클라우드 시스템을 접목하여 가정용 보안 제품의 가장 큰 심리적 장벽인 가격에 대한 부담을 줄였다. 저장공간은 EZVIZ만의 클라우드 시스템과 기존 마이크로 SD 카드 모두 사용이 가능하다.

여기에 사용자 중심의 제품 설계로 데이터와 프라이버시도 확실하게 보호하며 높은 안전성을 바탕으로 실시간으로 시청이 가능하고 암호화된 비디오 스토리지와 다단계 인증을 통해 데이터 보안 문제를 해결함과 동시에 개인 정보 보호를 달성하고 있다.

EZVIZ 관계자는 “EZVIZ는 지능형 기기, 클라우드 기반 플랫폼, AI 기술을 통해 사용자의 안전하고 편리하며 스마트한 생활을 구현한다”며 “첨단 기술과 풍부한 경험을 바탕으로 글로벌 시장성이 높은 스마트홈 보안 분야에서 영향력을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

