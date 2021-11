[단독]"3만원 넘는데"…하나銀, '마이데이터 전용 적금' 출시 논란

최대 연 4.1% '하나 합 적금' 내달 1일 출시

신용정보업 감독규정 위반 소지…금융당국 "들여다 볼 것"

단독[아시아경제 김진호 기자] 마이데이터 시범서비스 시행 하루를 앞두고 하나은행이 당국의 규정에 어긋난 상품을 출시할 예정이어서 논란이 예상된다. 금융당국이 시장 선점을 위해 과도한 마케팅 경쟁을 벌이지 못하도록 고객에 대한 금전적 제공은 3만원을 넘지 못하도록 했지만 훌쩍 초과한 상품을 내놨기 때문이다.

30일 금융권에 따르면 하나은행은 다음달 1일 마이데이터 시범서비스 시행에 맞춰 '하나 합 적금'을 신규 출시한다. '하나 합 적금'은 이날까지 사전예약한 고객에 한해 최대 연 4.1% 금리를 제공하는 상품이다. 하나은행 '하나원큐'에서 신청 가능하며 기존 하나은행 거래가 없는 손님도 참여할 수 있는 것이 특징이다.

기본금리 1.1%에 우대금리 최대 3.0%를 제공한다. 우대금리는 ▲마케팅동의 0.5%포인트 ▲만기재예치 0.5%포인트, 하나합서비스 가입 및 기관 연결시 2.0%포인트 등이다.

문제는 해당 상품을 통한 금전적 이득이 3만원을 초과한다는 점이다. 신용정보업 감독규정(제23조의3)에 따르면 전송요구권 행사나 마이데이터 서비스 가입 유도를 위해 3만원이 넘는 금전이나 물품 등을 제공해선 안 된다.

하지만 '하나 합 적금'의 경우 최대 4.1% 금리로 월 20만원씩 1년을 납입할 경우 이자가 5만3300원 규모다. 금융당국에서 규정한 '3만원'을 초과하게 된다. 금융당국 관계자는 "(규정에 따르면) 어떠한 경우라도 경제적 가치는 3만원을 넘어서는 안 된다고 명시돼 있다"며 "(하나은행의 사례에 대해) 구체적인 케이스를 들여다보겠다"고 말했다.

앞서 국민은행과 우리은행 역시 해당 규정 때문에 '마이데이터 특화 적금' 상품의 우대금리를 삭제하거나 출시를 보류한 상태다.

한편 금융당국은 출시 하루를 앞두고 연일 논란이 되는 대형은행의 '과당경쟁' 논란에 대해 지속적인 우려를 표하고 있다. 개인정보를 다루는 사업인 만큼 과당경쟁은 자제해야 한다는 것이 금융당국의 원칙적 입장이다.

금융당국 관계자는 "자동차 같은 고가 경품부터 적금 등에 대한 이자 제공 등 모든 것이 결국 금융소비자의 주머니 속에서 나오는 것"이라며 "최근의 행태는 조금 과도한 측면이 있다"고 꼬집었다.

