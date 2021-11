종이팩, 일반·멸군팩 따로 배출 시범사업…내년 하반기엔 전국으로 확대

환경부, 공동주택 6만 가구 대상 '종이팩 분리배출 시범사업'

일반팩·멸균팩 구분 투입할 수 있는 종이팩 전용수거함·봉투 배부

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부가 지방자치단체와 민간기업과 함께 종이팩을 종류별로 모아 각기 재활용하는 종이팩 회수·재활용 체계 구축을 이달부터 본격적으로 추진한다.

30일 환경부는 '종이팩 분리배출 시범사업'을 다음달부터 시행한다고 밝혔다. 시범사업은 경기도 남양주시·부천시·화성시와 세종시 내 66개 공동주택 단지(6만4000여가구)를 대상으로 진행한다.

일반팩과 멸균팩을 구분해 투입할 수 있는 종이팩 전용수거함과 봉투를 배부하고, 분리배출된 일반팩과 멸균팩은 해당 지자체의 책임 아래 서로 섞이지 않도록 수거해 각기 재활용할 예정이다.

환경부는 이번 시범사업(1단계 사업)에 이어 내년 2월부터 전국 공동주택 100만가구, 대량배출원 300곳을 대상으로 사업 규모를 확대하는 2단계 사업을 준비하고 있다.

환경부는 이번 시범사업을 통해 올바른 종이팩 회수·재활용 체계를 구축하고, 시범사업 성과를 토대로 이르면 내년 하반기부터 전국 공동주택을 대상으로 사업을 확대할 방침이다.

전국 공동주택 대상 확대 적용에 앞서 환경부는 월 단위로 지자체별 분리수거 및 재활용 실적을 점검하고, 그 결과를 제도 개선의 기초자료로 활용할 예정이다.

또 대량 수거가 어려운 지역 등 시범사업에 따른 회수·재활용 체계의 공백을 메우기 위해, 민간 부문과 협력해 택배를 활용한 종이팩 회수에도 나선다.

환경부는 지난 10일에 매일유업과 삼육식품, 서울우유, 연세우유, 정식품, 에스아이지(SIG)콤비블록, 테트라팩코리아, 닥터주부, 한국포장재재활용사업공제조합 등 9개 기관과 택배를 활용한 종이팩 회수 활성화를 위한 업무협약을 체결한 바 있다.

종이팩은 고품질의 펄프로 만들어지기 때문에 화장지의 좋은 원료가 될 수 있지만, 재활용률은 16%에 불과하다. 일반적으로 파지와 함께 배출되어 재활용되는 과정에서 잔재물로 처리되기 때문이다. 특히 코로나19로 비대면 소비가 증가하면서 상온보관이 가능한 멸균팩 출고량이 크게 늘면서 그간 일반팩을 중심으로 구축된 종이팩 재활용체계를 개선하는 것이 시급한 과제로 떠올랐다.

종이팩을 배출 단계에서부터 종류별로 분리하면 파지 재활용 비용은 낮추고 재활용제품의 품질은 높이면서 종이팩 자체의 재활용률도 향상시킬 수 있을 것으로 환경부는 기대하고 있다.

서영태 환경부 자원재활용과장은 "이번 시범사업을 시작으로 종이팩 재활용률을 높이기 위한 다양한 방안을 적극 모색하겠다"며 "종이팩이 고품질의 원료로 재활용될 수 있도록 씻고, 펼치고, 말려서 배출해주시기 바란다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr