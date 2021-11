WHO "오미크론, 전 세계적으로 위험… 확산 가능성 크다" 경고

각 국에 감시 시스템 강화 요구

[아시아경제 나예은 기자] 세계보건기구(WHO)는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 새로운 변이종인 '오미크론'이 전 세계적으로 매우 큰 위험 요인이 되고 있다고 경고했다.

AFP 통신 등에 따르면 WHO는 29일 "오미크론으로 인해 코로나19의 대규모 확산이 일어날 경우 결과가 심각할 수 있다"며 이같이 밝혔다.

WHO는 오미크론에 대해 "많은 수의 돌연변이를 지닌 매우 다른 변이"라며 "그것(돌연변이)의 일부는 우려스럽고 면역 회피 가능성과 더 높은 전염성과 관련됐을 가능성이 있다"고 설명했다.

그러면서 "오미크론이 전 세계적으로 더 확산할 가능성이 크다"고 우려했다.

또 "현시점까지 오미크론 변종과 연관된 사망 사례는 보고된 바 없다"면서도 "오미크론이 이전 변이보다 전염성이 더 강하다면 환자 수 급증과 보건 시스템 압박을 야기해 사망자가 증가할 수 있다"고 지적했다.

아울러 WHO는 오미크론이 어디에서 확산하고, 얼마나 빨리 확산하는지 명확히 알기 위해 각국에 감시 시스템을 강화할 것을 요구했으며, 취약 계층을 중심으로 코로나19 백신 접종을 가속할 것도 당부했다.

그러나 WHO는 다양한 국가에서 오미크론이 발견되는 만큼 아프리카를 겨냥한 각국의 여행 제한 조처에는 반대했다. 맛시디소 모에티 WHO 아프리카 지역사무국장은 이러한 제한에 대해 "세계적인 연대에 대한 공격"이라고 지적했다.

