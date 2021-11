완도교육지원청 ‘민원 응대 교직원 친절 교육’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 완도교육지원청은 29일 교육지원청 대회의실에서 학교 민원 응대 교직원을 대상으로 ‘2021년 학교 민원 응대 교직원 친절 교육’을 실시했다고 밝혔다.

이날 교육은 행정환경의 변화에 따른 수요자 중심의 친절 행정 서비스 의식 향상과 친절한 웃음, 건강한 미소로 밝고 활기찬 직장 분위기 조성을 위해 실시했다.

한국청렴문화연구소 임근희 소장의 ‘초연결사회, 언 콘택트는 투명하게’라는 주제로 시작한 이번 강의는 코로나19 상황 속에서 민원인의 만족도를 충족시키고 친절의 가치에 대해 교육을 진행했다.

또 비대면 응대 기술 향상, 고객 응대 프로세스별 보완점 찾기 등 고객의 요구를 충족하는 민원 응대 서비스를 제공하기 위한 핵심적인 내용을 전달했다.

서장필 교육장은 “1%의 긍정적 친절 의식이 100%의 친절 이미지를 만든다는 생각으로 친절 의식을 향상해 나갈 것이다”며 “지속적인 친절 교육을 통해 민원 서비스의 질을 제고하고 친절한 직장 분위기 조성을 통해 배려와 소통을 실현하는 완도교육을 만들 것”이라고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr