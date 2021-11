작업장의 노동자, 코로나19 현장…대한상의, 제8회 사진공모전 시상식

'생명줄' 김두환 작가, 대상 상금 3000만원



[아시아경제 황윤주 기자] 대한상공회의소가 뽑은 올해의 사진은 '작업 현장의 노동자'와 '코로나19'로 요약된다. 위태로워 보일 수 있는 작업장의 근로자들의 모습을 담은 대상작 '생명줄'은 한국 경제를 이끄는 노동의 힘과 중대재해처벌법 시행을 앞둔 현장의 모습을 연상케 한다. 또 지난해부터 유행이 반복되며 일상을 잠식한 코로나19 상황을 담은 모습도 수상작에 선정됐다.

대한상공회의소는 '제8회 대한상의 사진공모전 시상식'을 상의회관 챔버라운지에서 온라인으로 개최했다고 30일 밝혔다.

대상은 철제 구조물 작업 현장에서 작업을 마치고 점심식사를 위해 70m 높이의 철재 다리를 건너는 노동자의 모습을 담은 김두환 씨의 '생명줄'이 선정됐다.

언론부문 최우수상은 이재문씨(작품명 '언제쯤 마스크를 벗을 수 있을까?'), 한주형씨(작품명 '국산 코로나 치료제 개발을 위한 구슬땀')가 일반부문에서 장용식씨(작품명 '일터'), 정이한씨(작품명 '-20℃, 살갗이 아려오는 온도')가 선정되어 각각 상장과 상금 500만원을 수상했다. 이밖에 우수상 수상자 10명에게 상장과 상금 200만원이, 입선 수상자 60명에게 상장과 상금 50만원이 주어졌다.

2013년부터 개최된 '대한상의 사진공모전'은 올해로 8회째를 맞이했다. '상공인의 일터, 그리고 삶'을 주제로 열린 올해 공모전에는 역대 최다인 5700여점의 작품이 출품됐다.

우태희 대한상의 상근부회장은 "올해 코로나 상황이 지속되는 가운데 사진촬영에 어려움이 있었음에도 불구하고 역대 최다 작품이 접수됐다"면서 "대상작은 아름다운 색감, 압도적인 구도뿐 만 아니라 작품에 담긴 스토리도 인상 깊게 다가왔고, 코로나 치료제를 개발하는 연구원, 냉동창고에서 혹한과 싸우며 일하는 근로자의 모습 등에서 묵묵히 한국 경제를 이끌어나가는 상공인들이 엿보였다"고 밝혔다.

이번 공모전 수상작 75점은 11월 30일부터 대한상의 사진공모전 사이트에서 온라인 전시된다.

