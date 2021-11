먼지와의 전쟁 … 부산시, ‘미세먼지 고농도 계절관리제’ 시행

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시가 12월부터 내년 3월까지 평상시보다 강화된 미세먼지 대응조치에 나선다.

부산시는 고농도 미세먼지가 가장 빈번하게 발생하는 시기인 12월부터 내년 3월까지 ‘제3차 미세먼지 고농도 계절관리제’를 추진한다.

대기 정체와 적은 강수량, 강한 북서풍 등 불리한 기상 여건으로 부산지역 공기질이 저하됐다고 부산시는 보고 있다. 이에 시는 12월부터 평상시보다 강화된 배출저감 조치로 고농도 미세먼지 발생을 낮추겠다는 방침이다.

부산시는 미세먼지 불법 배출사업장 특별점검에 나설 계획이다.

시는 공단지역 내 불법 배출사업장 특별점검을 위해 드론을 활용해 시료를 포집하고, 대기질 정밀 측정차량에서 실시간 오염도를 측정한다. 민간감시단을 운영해 대기 배출사업장과 공사장 등 불법 배출, 불법소각 등 미세먼지 배출원에 대한 감시를 강화할 예정이다.

또 미세먼지 집중 관리도로 운영도 강화한다. 도로에서 발생하는 비산먼지를 최소화하기 위해 중점관리도로 26개 노선, 총연장 85.4㎞에 도로 청소차 105대를 동원해 1일 2~4회 이상 청소를 확대한다.

시와 구·군 자체 단속과 합동점검으로 운행차 배출가스 특별점검도 추진한다.

운행 중인 노후 경유차를 중심으로 측정기기 단속을 실시하고 주차장·차고지 공회전 단속도 강화한다. 시는 배출가스 무료점검과 노후 경유 자동차 저공해조치 지원으로 배출가스 저감을 유도한다.

부산시는 시민건강 보호조치에도 나선다.

미세먼지 민감·취약계층 보호를 위해 어린이집과 경로당, 유치원 등 5042곳의 공기청정기 운영을 지원한다. 지하철도 역사와 버스터미널 등 다중이용시설 실내 공기질 점검을 강화해 공기질을 개선키로 했다.

또 가정용 친환경보일러를 확대 보급하고 전국 최초로 측정자료와 모델 자료를 융합처리해 가상측정소를 운영한다. 동네별 초미세먼지 대기질 실시간 정보 제공 서비스를 시행한다.

비상저감조치가 발령되면 자동차 운행이 제한된다. 대상은 배출가스 5등급 차량이며 운행 제한 시간은 오전 6시부터 오후 9시까지이다. 위반 시 과태료 10만원이 부과되며 토요일과 공휴일은 제외된다.

5등급 차량이라도 배출가스 저감장치를 부착하거나 저공해 엔진으로 개조하면 운행할 수 있다.

부산시는 조기 폐차와 배출가스 저감장치 부착 등 저공해조치 지원사업을 확대 추진한다는 방침이다.

이근희 부산시 녹색환경정책실장은 “비상저감조치로 인해 다소 생활이 불편해질 수 있지만 모두의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr