샤넬 넘버 5, 특별한 연말 위한 홀리데이 아이스링크 개장

- 샤넬 넘버 5의 100주년 기념하는 홀리데이 아이스링크 개최

- 잠실 롯데월드타워 월드파크에서 샤넬 넘버 5아이스링크 이벤트 진행

샤넬은 오는 12월 1일부터 2022년 1월 16일까지 잠실 롯데월드타워 월드파크 야외광장에서 넘버 5의 100년 명성과 홀리데이 시즌을 기념하는 넘버 5X ICE RINK를 오픈한다. 넘버 5X ICE RINK에서 스케이팅을 즐기며 빛나는 홀리데이 무드를 느껴볼 수 있으며, 다양한 N°5의 제품들을 만나볼 수 있다.

넘버 5X ICE RINK에서는 시대를 앞선 방식으로 재활용 유리 보틀과 자연 분해되는 페이퍼 펄프 소재의 박스로 만들어진 홀리데이 리미티드 에디션, 넘버 5오 드 빠르펭과 넘버 5로(L’EAU)가 준비되어 있다. 특히 가브리엘 샤넬의 행운의 숫자인 5가 골드와 실버 컬러의 라벨로 각각 새겨져 있어 홀리데이 기프트로 추천하기 좋은 제품이다. 그 외에도 넘버 5라인의 베스트 제품인 넘버 5헤어 미스트와 바디 로션 그리고 넘버 5로(L’EAU) 핸드크림도 준비되어 있다.

넘버 5X ICE RINK에서는 넘버 5홀리데이 컨셉의 다양한 조형물과 포토부스, 미디어 월과 스크린 등으로 방문 고객들에게 다양한 액티비티를 제공한다. 친환경 인공 아이스링크장으로 만들어진 이번 이벤트는 넘버 5X ICE RINK 예약 사이트의 사전 예약을 통해 방문할 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr