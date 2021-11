‘서울에서 가장 가까운 리조트도시’ 검암역 로열파크씨티 푸르지오, 국토부장관상 수상

- ‘검암역 로열파크씨티 푸르지오’ 강남 초고가 브랜드 아파트 수준의 ‘외관·경관조명 특화’ 적용

- 로열파크씨티 멤버에만 한정한 '로열 아너스 클럽' 특전 제공

DK아시아·DK도시개발이 '대한민국 첫번째 하이엔드 리조트도시'로 선보이는 ‘검암역 로열파크씨티 푸르지오’가 ‘살고 싶은 집 2021’ 대상에서 영예의 종합대상(국토부장관상)을 수상했다. 특히 DK아시아·DK도시개발은 2년 연속 종합대상을 수상하면서 차별화된 전문성과 체계적인 관리능력을 인정받았다.

대한민국 대표 대형개발사인 DK아시아·DK도시개발은 국내 최초로 도시브랜드 개념을 도입해 ‘로열파크씨티’라는 하이엔드 리조트도시 콘셉트를 선보인 바 있다. 이에 그치지 않고 ‘공간이 가지고 있는 힘’을 통해 더욱 진화된 리조트도시를 만들기 위해 분양이 완료된 단지에 지속적으로 업그레이드를 더하고 있다.

실제 검암역 로열파크씨티 푸르지오는 ▲강남 초고가 아파트 수준의 외관·경관조명 특화 ▲로열파크씨티 입주자들에게만 제공하는 특전인 ‘로열 아너스 클럽’ ▲아라뱃길 물결 형상화로 차별화한 투명 강화유리 재질의 방음벽 설치 등을 통해 분양 당시 설계보다 한 단계 더 진화했다.

민간현장에서는 이례적으로 시공사, 감리사는 물론 건설공사관리회사(CM)까지 선정해 ‘3중의 시공 안전장치’ 구조를 만들어 인천 서구 최초의 40층 초고층 아파트인 ‘검암역 로열파크씨티 푸르지오’ 수분양자들이 안심하고 입주할 수 있도록 조치했다.

DK아시아·DK도시개발 김효종 대표는 “25개동 규모의 검암역 로열파크씨티 푸르지오는 완공시 전면폭 1km로 펼쳐지며 아라뱃길을 남향으로 조망할 수 있는, 인천 서구 첫 40층 초고층 높이의 장관을 보유한 인천 서구의 대표 관문 단지가 될 것”이라고 말했다.

