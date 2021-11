신영, 국제소방안전박람회 참가해 소화기보관함/비상조명등 점검스위치 선보여

신영은 소화기보관함과 비상조명등의 점검스위치 국내 최초 리모컨기능을 필두로 국내 최대 규모 소방산업 박람회인 ‘제17회 국제소방안전박람회’에 참가했다고 밝혔다.

국제소방안전박람회는 지난 24일부터 26일까지 사흘간 대구EXCO에서 진행됐다. 450여곳의 소방안전 분야 전문업체가 참여, 역대 최대규모로 진행되었다.

신영은 국내 소방전기제품분야 대표 기업으로 박람회에 참가, 국산기술로 탄생시킨 각종 소화기보관함과 소방전기용품을 선보였다.

부스에서는 소화기보관함이 눈길을 끌었는데 이는 소화기를 위급상황발생시 빠르고 손쉽게 사용할 수 있고, 주거공간, 상업공간, 내외부 할 것없이 모든 공간에 잘 어울릴 수 있는 인테리어적인 디자인으로 주목을 받았다. 더불어 비상조명등은 국내 최초로 점검스위치를 리모컨으로 확인할 수 있도록 개발해 작업자와 사용자 모두 편리한 제품임을 확인시켰다.

이외에도 이동이 간편한 비상경보장치와 설치가 용이한 발신기, 소화기표시 등을 전시해 실생활에 보다 효율적으로 사용할 수 있을 제품을 선보였다.

신영 관계자는 “앞으로도 안전하고 사용이 편리한 제품을 개발해 지속적으로 선보이겠다”고 포부를 밝혔다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr