내 집 마련 문턱은 낮춘 ‘유탑 유블레스 킹덤’ 분양

‘중도금 대출이자 & 전매제한 & 청약재당첨제한 無’

유탑건설이 전라북도 남원시 월락동 일원에 ‘남원 월락 유탑 유블레스 킹덤’을 분양한다. 4개 동 지하 2층~지상 19층 총 359세대 규모로 건립될 예정이다. 84㎡~98㎡의 중대형 규모로, △84A 164세대 △84AT 11세대 △84AP 13세대 △84B 132세대 △84BP 8세대 △90AT 11세대 △98A 20세대 등 일곱 가지 타입으로 구성된다. 청약은 84A, B와 90A, 98A 네 가지 타입으로 진행된다.

단지는 입주민의 쾌적한 삶을 위한 맞춤형 설계에서부터 프리미엄급 시설과 시스템도 눈에 띈다.남향 위주로 배치된 단지는 4BAY 판상형 구조를 적용하고 알파룸과 펜트리 수납 공간을 갖춰 내부 공간 활용도를 높였다.

코로나로 인해 외부 환경에 예민해진만큼 단지는 남원시 최초로 개별 현관에 에어샤워와 헤파필터를 설치해 바이러스 침투를 예방하는 안티 바이러스 시스템을 무상 옵션으로 선보인다. 지하에는 입주민 대상 세대 창고를 제공해 생활의 편의를 제공한다.

입주민의 편의를 위한 피트니스 센터, 실내 골프 연습장, 카페 라운지, 도서관 등을 갖추고 있어 아파트 단지를 벗어나지 않아도 내부에서 각종 시설을 이용할 수 있다.

이외에도 입지적 특성상 편리한 교통·생활 편의 인프라를 자랑한다. 단지는 남원IC 바로 앞에 위치해 인근 타 지역으로의 이동이 용이하며 KTX 남원역, 남원버스터미널이 인접해 대중교통 이용도 편하다.

월락초, 한빛중, 남원서진여고는 도보 학군으로 아이들의 안전한 통학과 교육 환경을 갖췄으며 도보 10분 거리에 생활편의시설인 롯데마트, 하나로마트, 춘향골공설시장 등의 쇼핑시설을 이용할 수 있고 남원의료원, 체육공원이 가까워 원스탑 생활권의 장점을 누릴 수 있다.

해당 단지가 들어서는 전북 남원시는 비규제지역으로 전매 제한과 대출, 청약 등의 규제에서 상대적으로 유리하다. 실제 만 19세 이상 청약통장 가입 후 6개월 이상에 지역/주택별 예치금만 충족되면 세대주 또는 세대원 및 주택 소유 여부와 관계없이 1순위로 청약이 가능하다. 대출 시에도 투기과열지구 등 규제지역과 비교해 주택담보대출비율(LTV)을 높게 적용 받을 수 있는데, 현재 기준 70%까지 적용된다. 이 밖에 재당첨 제한이 없고 중도금 대출, 양도세, 취득세 등의 세금 부담이 적으며 중도금무이자 혜택까지 누릴 수 있다.

한편, ‘유탑 유블레스 킹덤’은 견본주택과 유선 상담을 운영 중이다.

