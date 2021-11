[청룡영화상] '모가디슈' 작품상 5관왕…설경구·문소리 주연상(종합)

[아시아경제 이이슬 기자] 영화 '모가디슈'가 42번째 청룡영화상 최우수작품상을 차지했다. 남녀주연상은 배우 설경구·문소리에게 돌아갔다.

제42회 청룡영화상이 26일 오후 8시 30분 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 김혜수·유연석 사회로 열렸다.

이날 10개 부문 최다 후보에 오른 '모가디슈'(감독 류승완, 제작 외유내강·덱스터)는 최우수작품상, 감독상, 최다관객상을 포함해 5관왕에 올랐다.

'자산어보'로 남우주연상을 수상한 설경구는 "만약 배우상을 주신다면 변요한에게 줬으면 하는 마음을 갖고 왔다. 변요한에게 고맙고 미안하다"며 "이준익 감독과 제작진에게 감사하다. 적은 예산에도 덕분에 큰 영화를 만들 수 있었다. 제 동지 송윤아 씨에게도 감사드린다"고 소감을 밝혔다.

여우주연상은 '세자매'의 문소리가 차지했다. 트로피를 품에 안은 그는 "저와 김선영, 장윤주 모두 딸을 뒀다. 딸들이 폭력의 시대를 넘어 당당하게 웃으면서 편하게 살길 바라는 마음을 담은 영화이고, 그 마음이 전해지길 바랐다. 아까 좋은 무대를 보여준 홀리뱅 언니들, 그런 언니들이 있어서 세상이 더 좋아지는 거 같다"며 "더 멋진 여자들 이야기 나오는 영화로 여러분을 찾아 뵙겠다"고 말했다.

'모가디슈'로 감독상을 받은 류승완은 "세상에서 혼자할 수 있는 일이 있고 아닌 영화가 있는데 영화를 만드는 건 혼자할 수 없는 일이다. '모가디슈'는 특별히 더 그랬다. 어디선가 고생하고 계시는 영화인들, 조금만 더 버텨달라. 버티면 좋은 날 온다"라고 소감을 밝혔다.

그러면서 "코로나19 거리두기 4단계에 개봉하며 고민을 거듭했다. 극장에서 영화를 관람해주시고, 만든 사람들의 손길이 담긴 화면과 사운드를 감상해주신 관객들께 감사하다. 저와 함께 해주신 분들이 다 동지"라고 고마운 마음을 전했다.

남녀조연상은 김선영과 허준호가 차지했다. '세자매'로 영광을 안은 김선영은 "문소리, 장윤주 고맙고. '세자매' 작은 영화인데 후보에 많이 올랐다. 감사하다"며 "저를 낳아주고 사랑으로 키워준 우리 엄마와 아빠, 사랑하는 우리 딸 혼자서 집에서 보고 있는데 사랑한다. 제가 좋은 영화에 출연할 수 있게 열심히 하겠다"고 소감을 밝혔다.

'모가디슈'로 트로피를 차지한 허준호는 "제가 좀 살았다. 행복한 순간이 소중해진다"며 너스레를 떨면서 "2019년에 행복한 작품을 만났다. 류승완 감독에 대한 믿음으로 달려갔다. 모두가 행복하게 '모가디슈'에서 한 명도 안 다치고 촬영했다. 앞으로 여러분께 좋은 연기 보이고, 다시는 사고 안 치는 배우 되겠다"고 말했다.

영화 '낫 아웃'으로 남우신인상을 받은 정재광은 "유명하지 않은 제게 상을 주신 건, 잘해서가 아니라 열정을 잃지 말라는 의미라 생각한다. '낫아웃' 제작진과 소속사 스태프들께 감사하다. 하늘에서 보고 계시는 어머니께 감사드린다"고 감격의 소감을 전했다.

여우신인상은 '혼자사는 사람들' 공승연이 호명됐다. 무대에 오른 그는 "어제 수상 소감을 준비하는데 동생(그룹 트와이스 정연)이 비웃더라"며 "영화를 보며 꿈을 키웠는데 이 자리에 오게 될 날을 꿈꿨다. 큰 의미가 있는 자리다. 집에서 늘 연말 시상식을 보는 게 슬펐는데 상을 받아서 좋다. 감사하다"고 말했다.

올해 최다관객상은 '모가디슈'(감독 류승완, 제작 외유내강)이 차지했다. '모가디슈'는 지난 7월 개봉해 361만 명을 동원했다.

이하 제42회 청룡영화상 수상자(작)

▲최우수작품상 : 모가디슈

▲여우주연상 : 문소리(세자매)

▲남우주연상 : 설경구(자산어보)

▲여우조연상 : 김선영(세자매)

▲남우조연상 : 허준호(모가디슈)

▲감독상 : 류승완(모가디슈)

▲최다관객상 : 모가디슈

▲신인감독상 : 박지완(내가 죽던 날)

▲신인여우상 : 공승연(혼자 사는 사람들)

▲신인남우상 : 정재광(낫 아웃)

▲각본상 : 김세겸(자산어보)

▲미술상 : 김보묵(모가디슈)

▲편집상 : 김정훈(자산어보)

▲촬영상 : 이의태 유혁준(자산어보)

▲기술상 : 정성진 정철민(승리호)

▲음악상 : 방준석(자산어보)

▲단편영화상 : 오토바이와 햄버거

▲인기스타상 : 송중기·전여빈·임윤아·구교환

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr