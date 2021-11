[청룡영화상] 허준호·김선영 조연상 "사고 안 치는 배우 될 것"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 허준호·김선영이 청룡영화상 조연상을 받았다.

제42회 청룡영화상이 26일 오후 8시 30분 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 김혜수·유연석 사회로 열렸다.

이날 여우조연상을 거머쥔 김선영은 "문소리, 장윤주 고맙고. '세자매' 작은 영화인데 후보에 많이 올랐다. 감사하다"며 "저를 낳아주고 사랑으로 키워준 우리 엄마와 아빠, 사랑하는 우리 딸 혼자서 집에서 보고 있는데 사랑한다. 제가 좋은 영화에 출연할 수 있게 열심히 하겠다"고 소감을 밝혔다.

남우조연상을 받은 허준호는 "제가 좀 살았다. 행복한 순간이 소중해진다"며 너스레를 떨었다. 이어 "2019년에 행복한 작품을 만났다. 류승완 감독에 대한 믿음으로 달려갔다. 모두가 행복하게 '모가디슈'에서 한 명도 안 다치고 촬영했다. 앞으로 여러분께 좋은 연기 보이고, 다시는 사고 안 치는 배우 되겠다"고 말했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr