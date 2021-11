클린 뷰티 브랜드 온그리디언츠, 4개 제품 코스모스 오가닉 인증 완료

㈜파워플레이어(대표 김유재)의 유기농 클린 뷰티 브랜드 ‘온그리디언츠’가 4개 제품에 대해 코스모스(COSMetics Organic and natural Standard) 오가닉 인증을 완료했다고 밝혔다.

파워플레이어 측은 “코스모스 오가닉 인증은 유럽5개국(프랑스, 이탈리아, 영국, 벨기에, 독일) 통합 유기농 화장품 인증기관이 화장품 원료, 만들어진 최종 제품, 제조 시설 공정에 이르기까지 총괄적 범위에 대한 엄격한 관리 기준에 따른 화장품에 부여하는 국제 수준 화장품 인증마크로 전세계 유기농 화장품 시장에서 높은 인증 점유율을 차지하고 있다.”라고 설명했다. 이런 까다로운 기준을 통과해 4개 제품이 코스모스 오가닉 인증을 획득했다.

코스모스 오가닉 인증을 받은 제품은 유기농 병풀추출물 93% 함유로 피부 진정 및 장벽 개선에 도움을 주는 모이스처 카밍 에센스, 유기농 녹차수 93% 함유로 피부에 수분 에너지를 선사하는 아쿠아 차징 에센스, 유기농 병풀추출물 함유로 흐트러진 피부 자생력 강화에 도움을 주는 더 꾸덕한 진정 크림, 유기농 녹차수 함유로 피부에 수분 시너지를 선사하는 더 촉촉한 물차오름 크림 총 4종이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr