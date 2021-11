주거형 오피스텔…’힐스테이트 더 운정’ 견본주택 개관

각종 규제로부터 비교적 자유로운 메머드급 주거복합단지

현대건설은 메머드급 주거복합단지 ‘힐스테이트 더 운정’의 견본주택을 26일(금)에 개관하고 주거복합단지 내 주거형 오피스텔 2,669실을 분양 한다.

이 단지는 경기도 파주시 운정신도시 와동동 일대에 들어설 예정이다. 지하 5층~지상 49층, 13개 동, 총 3,413세대(아파트 744세대, 주거형 오피스텔 2,669실)규모로 건립된다. 단지 내에는 ‘신세계프라퍼티’의 커뮤니티형 대규모 쇼핑공간인 ‘스타필드 빌리지’가 조성된다. 또, ‘종로엠스쿨’도 입점할 계획이다.

이 오피스텔의 평면은 아파트를 닮았다. 해당 오피스텔은 아파트 못지 않은 평면을 지니고 있다. 펜트하우스를 제외한 84㎡형 전 세대(실) 3룸 구조로 적용됐으며, 욕실은 2곳씩 설치했다. 주방 주변에 펜트리와 다용도실을 마련해 식자재 등 수납공간을 확보했다. 실2에는 드레스룸이 마련되며 거실(실1)과 주방에는 우물천정을 적용했다.

이 오피스텔은 아파트에 비해 상대적으로 분양가가 저렴하다. 전용 84㎡형의 분양가가 7억원 대부터 시작한다. 게다가, 중도금 50% 무이자혜택까지 제공되므로 사실상 분양가 할인효과까지 누려볼 수 있다.

‘힐스테이트 더 운정’ 오피스텔은 19세이상이면 거주지 상관없이 청약통장과 무관하게 분양 받을 수 있다. 또, 주택 소유여부와 관계없이 청약이 가능하며 대출규제와 재당첨제한, 실거주의무 등 각종 규제로부터 비교적 자유롭다.

견본주택은 26일(금) 문을 열고 방문객을 맞이하고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr