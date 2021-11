익스트림 브랜드 블랙브라이어, 중국 베이징에 캠핑 컨셉 매장 오픈

익스트림 토탈 브랜드 블랙브라이어(대표 도정구)는 최근 중국 베이징, 로마호수 주변에 캠핑 컨셉의 400평 규모 매장을 오픈했다고 밝혔다.

중국 협력사와 함께 오픈한 해당 매장은 제품 판매와 동시에 고객들이 즐기고 머무를 수 있는 공간으로, 캠핑 레스토랑 컨셉의 공간도 따로 마련해 이색적인 경험을 선사한다.

블랙브라이어(Blackbriar)는 국내 프로스노우보더 겸 크리에이티브 디렉터 도정구 대표가 프로선수 경험과, 브랜드 디렉팅 경험을 바탕으로 2년간 세계 유명 선수들과 협업을 통해 디자인과 기능을 개선했으며, 수많은 테스트 과정을 거쳐 2017년 정식 런칭했다.

스키, 스노우보드 가방 제품으로 시작한 블랙브라이어는 현재 서핑, 스케이트보드, 바이크 등 각종 익스트림 스포츠 용품을 다루는 브랜드로 확장되었으며, 가방 및 의류, 캐리어, 캠핑용품 등제품라인을 확장하고 있다.

블랙브라이어는 도정구 대표는 “국내에서는 생소한 브랜드이지만, 세계 유명선수들 사이에서 사용자 중심의 기능과 디자인으로 해외에서 먼저 알려지게 된 브랜드이고, 미국,유럽 및 중국, 일본 등 세계로 수출을 하고 있다”고 전했다. 이어 향후 익스트림 스포츠를 즐기는 공간을 제공하고 제품을 판매할 수 있는 문화공간으로 매장을 확대해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

한편, 블랙브라이어는 프랑스의 대표적인 스키 브랜드 로시뇰(Rossinol)과 협업을 통해 콜라보레이션을 제품을 오는 12월 출시할 예정이다.

