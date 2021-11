코스메카코리아, ESG 경영 A등급 획득…전년보다 단계↑

[아시아경제 이승진 기자] 화장품 연구개발 및 제조생산 기업 코스메카코리아는 서스틴베스트가 발표한 2021년 하반기 상장기업 ESG(환경·사회·지배구조)평가에서 '종합 A등급'을 획득했다고 26일?밝혔다.

서스틴베스트는 주요 ESG평가기관 중 하나로서 AA등급부터 E등급까지 7단계의 등급을 부여 중이다. 코스메카코리아는 지난해보다 사회부분에서 우수한 평가를 받아 BB등급에서 A등급으로 한 단계 상승했다. 이번 평가 결과는 연기금, 자산운용사 등 국내 주요 기관투자자들의 ESG 투자에 활용된다.

코스메카코리아는 지난 5월 ESG 경영을 선포하며 관련 활동을 늘리고 있다. 탄소배출량 감소, 플라스틱 폐기물 감축에 기여하기 위해 사빅코리아, 에코패키지 솔루션과 업무협약(MOU)을 체결하여 친환경 화장품 자재를 개발하고 있다. 또 모성보호제도를 운영하여 여성 임직원의 일·가정 양립을 적극적으로 지원하고 있다.

조임래 코스메카코리아 회장은 “코스메카코리아는 유해한 화학성분 및 동물성 원료를 배제하면서 환경까지 생각한 클린뷰티 화장품 개발에 중점을 두고 있다”며 “클린뷰티 일환으로 코스메카코리아는 ‘지구를 지켜라’ 프로젝트를 진행해 왔다. 지속 가능한 내일의 혁신을 위해 새롭게 클린뷰티 기준 및 사이클을 정의하였으며, 고객사와 함께 친환경 책임 소비를 위한 제품들을 다양하게 출시하고 있다”고 말했다.

