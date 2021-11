스웨덴 아웃도어 브랜드 피엘라벤, 2021 F/W 바르닥 컬렉션 플리스 선봬

스웨덴 아웃도어 브랜드 피엘라벤이 2021 F/W 시즌 ‘일상’을 의미하는 바르닥 컬렉션을 더 확대해 선보였다고 26일 밝혔다.

스웨덴어로 일상을 의미하는 바르닥(Vardag)은 유행을 타지 않는 심플한 디자인과 친환경적인 소재를 사용하고 젊고 모던한 스타일을 강조했다.

이번 시즌에는 바르닥 파일 플리스, 바르닥 라이트 패디드 자켓을 새롭게 출시했다. 바르닥 파일 플리스는 따뜻하고 편안한 2레이어의 테디 플리스로 간절기부터 겨울까지 일상과 아웃도어에서 캐주얼하게 입을 수 있으며, 100% 재생 폴리에스터로 만들었다. 양모 느낌의 겉감과 플랫 니트 구조의 안감은 착용감이 좋고 부드러우며 자체 소재 G-1000 에코 소재의 가슴 포켓이 포인트를 준다. 특히 플리스 자켓은 단독으로 착용하거나 동계 시즌 시 미드레이어로 착용하기에 좋다.

바르닥 라이트 패디드 자켓은 내구성과 방풍성이 뛰어난 G-1000 Lite Eco 소재를 겉감으로 사용하고 친환경 재생 폴리에스터 합성 보온 소재를 사용해 튼튼하고 우수한 보온성이 장점이다. 심플한 디자인을 기반으로 젊고 캐쥬얼한 스타일로 일상과 아웃도어 모두 잘 어울리는 자켓이다. 피엘라벤의 1970년대 클래식 로고를 부활시킨 바르닥 전용 로고가 있는 것이 두 제품의 특징이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr