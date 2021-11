오세훈 시장, 26일 '녹색서울시민위원회' 전체회의

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장은 26일 시청 대회의실에서 ‘2021년 녹색서울시민위윈회’ 전체회의를 열고, 98명 위원들의 적극적인 활동과 참여를 당부한다.

위윈회는 서울시가 온실가스 감축방안, 미세먼지 저감책 등 주요 환경정책을 시민과 함께 추진하기 위해 마련한 서울시의 대표적인 환경 거버넌스 기구로 1995년부터 활동해왔다. 지난 2월 1일, 13기 위원회가 출범했다.

위원회는 시민단체, 전문가, 기업인, 언론인, 법조인, 청년 등 환경 분야를 대표하는 각계각층의 위원 98명이 총 5개 분과로 구성돼 서울시 환경정책에 대한 자문·심의와 시민·기업 실천사업 등을 추진하고 있다.

상반기에 출범식을 가진데 이어 하반기에 개최되는 전체회의에선 올해 녹색서울시민위원회 활동에 대한 점검과 평가, 그리고 환경 거버넌스 활성화 및 시민실천 확대 방안 마련을 위한 토론이 있을 예정이다.

