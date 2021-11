풍부한 생활 인프라 갖춘 ‘고양 화정역 동문 디 이스트’ 분양

최근 들어 정부의 부동산 규제에 따른 실거주 요건이 강화됨에 따라 부동산 시장에 새로운 바람이 불고 있다. 특히 부동산 시장이 실수요자 중심으로 재편되고 있는 현상은 생활 인프라를 얼마나 다양하고 자유롭게 이용할 수 있는지에 대한 관심으로 연결된다.

이러한 상황 속에서 다양한 생활 인프라를 근거리에서 이용할 수 있는 주거형 오피스텔이 분양을 앞두고 있어 눈길을 끌고 있다. 다세권에 따른 입지적 효과를 누리고 있는 대표적인 단지가 고양 화정역 동문 디 이스트다.

고양시 화정동 일대에 들어서는 ‘고양 화정역 동문 디 이스트’는 연면적 20,738.10㎡, 지하 7층~지상 19층 규모로 조성되며 채광과 통풍을 확보한 3Bay, 4Bay 판상형 구조와 3.5m층고의 복층으로 구성된다. 세대는 주거 선호도가 높은 중소형 평형인 전용면적 61.53㎡~84.52㎡ 오피스텔 119실로 분양할 예정이다.

‘고양 화정역 동문 디 이스트’ 내부에는 삼성비스포크 키친핏 냉장고, 김치냉장고와 세탁기, 건조기, 시스템 에어컨, 오븐, 인덕션 등 풀옵션 수준의 풀퍼니시드 시스템을 제공한다. 그리고 단지에는 루프탑, 지하창고, 피트니스 센터 등 입주민을 위한 커뮤니티 특화 시설 등도 갖춰 쾌적한 주거환경을 제공한다.

해당 당지의 경우 구청, 경찰서 등이 인근에 위치하여 관세권으로서도 기능하고 있으며, 롯데마트, 이마트, 이케아, 스타필드, 세이브존, CGV, 고양어린이박물관 등 풍부한 쇼핑시설 및 문화시설 또한 인근에 위치해 있어 최적의 생활 인프라를 확보하고 있다.

교통 및 교육인프라 또한 우수하다. 3호선 화정역이 근처에 있어 초역세권의 효과를 누리는 것은 물론, 유치원부터 초중고등학교까지 명품 학군이 인근에 자리한 만큼 우수한 교육 환경을 구축한 것으로 평가받고 있다.

뿐만 아니라, 인근에 화정 중앙공원, 백양공원, 별빛공원 등이 위치하고 있어 친환경 라이프를 열어줄 것으로 보인다.

특히 고양 화정역 동문 디 이스트는 아파트 값이 급상승하는 가운데 중요한 대안으로 작용하고 있는 아파텔인 만큼 아파트로서의 기능을 적극 활용하는 것은 물론, 가격 면 에서도 부담이 적어 지속적인 인기를 이어갈 것으로 예상되고 있다.

더 나아가 단지 자체로 럭셔리 풀퍼니시드 스마트 시스템을 구축하는 것은 물론, 여가의 품격을 높이는 커뮤니티를 제공하고 있어, 실거주자들의 만족도를 극대화할 것으로 보인다.

해당 단지는 2024년 예정인 창릉신도시 개발 및 GTX_A 노선에 따른 대곡역세권 개발 등의 호재를 앞두고 있다.

11월 오픈을 앞두고 있는 고양 화정역 동문 디 이스트 홍보관 코로나19로 인해 예방 방문으로 진행될 예정이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr