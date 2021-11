한국화이자제약-사단법인 쉼표, H.O.P.E 투게더 프로젝트 진행

한국 화이자제약(대표이사 사장, 오동욱)은 사단법인 쉼표(이사장, 서지연)와 함께 암 투병 시 신체 변화에 따른 심리적 스트레스를 주제로 수기 공모전을 개최한다고 25일 밝혔다.

암으로 인한 신체적인 변화로 심리적 어려움을 겪는 암투병 환자들의 이야기를 듣고 공감하는 취지로 개최되는 'H.O.P.E 투게더'는 암 투병 시 심리적 문제에 대한 정서적 지원 프로그램이 필요하다는 환자들의 목소리에 주목하여 기획되었다.

12월 28일까지 수기 공모전 접수가 진행되며, 암 환자의 신체 변화에 따른 심리적 어려움과 지원책에 관심 있는 암경험자 및 가족들을 비롯하여 일반인 14세 이상 모두 참여가 가능하다.

화이자 아시아 클러스터 항암제 사업부 총괄 송찬우 부사장은 "2018년부터 'HOPE 캠페인'을 통해 암투병으로 어려움을 겪는 환자 및 암 경험자분들의 환경 개선에 기여하기 위해 노력해왔다"며, "이번 H.O.P.E 투게더 수기 공모전을 통해 투병 중 겪는 신체적 변화와 심리적 스트레스를 이해하고 공감하는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

서지연 사단법인 쉼표 이사장은 "암에 대한 의료적, 경제적 지원뿐만 아니라 사회적 측면에서 심리적 지원에 대한 관심이 필요하다"며, "암 환자들의 정서적 지원에 대한 사회인식개선과 우울, 불안 등 당사자들이 직면한 어려움에 도움을 드리기 위해 지속적인 소통을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

한국화이자제약과 사단법인 쉼표는 이번 공모전을 통해 모인 의견을 바탕으로 심리케어 지원 프로그램을 개발할 예정이며, 참가자들의 다양한 목소리를 듣기 위한 취지로 진행되는 프로젝트인 만큼 별도 당선작을 선정하지 않고 공모기준에 맞는 수기 100건에 대해 선착순으로 참가 선물을 증정한다고 전했다. 참가 서류 등 수기공모전 관련 사항은 한국화이자제약 홈페이지 내에서 확인 가능하다.

한편, 2018년부터 시작한 ‘H.O.P.E(Helping Oncology Patients Everyday) 캠페인’은 사회적 관심과 지원이 필요한 암환자의 일상생활을 응원하기 위해 기획되었다. 첫 번째 프로그램으로 카카오 모빌리티와 협력하여 투병으로 체력이 고갈된 암 환자들에게 교통비를 지원함으로써 암 환자들의 생활환경 개선에 도움이 되는 사회공헌 캠페인을 진행한 바 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr