[기고] 탄소중립의 시작 국립공원 탄소프리존

유경호 국립공원공단 내장산국립공원백암사무소장





◆탄소중립

어떤 사람들은 처음 들어보는 생소한 단어일 것이다. 탄소중립이란 이산화탄소(온실가스)의 배출량을 줄이고 배출한 만큼의 탄소를 다시 흡수하거나 제거해 순 배출량을 '0'으로 만드는 것을 말한다. 다른 말로 넷 제로(Net Zero)라고도 한다.

◆탄소중립은 왜 필요한 것일까?

탄소를 흡수할 수 있는 저장소가 파괴되면 흡수하지 못한 이산화탄소로 인해 지구온난화가 더욱 심각해질 것이다.

그러면 폭염, 폭우, 가뭄 등 이상기후가 발생한다. 이에 국제사회에서는 기후 위기에 대응하기 위해 지구의 평균기온 상승을 억제하는 국제사회는 2100년까지 지구 평균온도 상승을 2℃ 이하로 제한하는 범지구적 목표를 가졌다.

참고로 우리나라의 연간 온실가스 배출량을 살펴보면, 1990년대 경제성장 시기부터 온실가스 배출량이 크게 증가해 연간 국가 배출량(2017년 기준)은 세계 11위, 경제협력개발기구(OECD) 국가 중에서는 5위 수준이다. 꽤 높은 수준이며 우리는 이에 따른 대응책을 마련해야 할 것이다.

◆국립공원 탄소 저장고의 가치

전국에 있는 22개 국립공원의 생태계(식물과 토양, 갯벌, 해상 등)는 막대한 양의 탄소를 수용, 흡수할 수 있는 말 그대로 '탄소 저장고'다.

국립공원공단은 탄소중립의 선도기관으로써 2050 국립공원 탄소중립 추진 전략을 수립하여 저지대 숲 조성, 인공 조림지 개선 등을 통해 탄소 흡수원을 확대하고 공원시설물 재생에너지 도입, 저탄소 생태관광을 활성화해 탄소 배출원을 감축할 계획이다.

◆백암 탄소프리존

내장산국립공원백암사무소는 올 한해 자원 순환형 자원봉사 활동을 운영하고 공원시설물 정비를 통해 에너지 소비율을 전년 대비 29% 줄이는 등 탄소중립을 위해 고군분투해왔다.

그중 특히 공원 내 주요 관광지인 백양사 사찰과의 업무협약을 통해 백암 탄소프리존을 조성하는 데 힘썼다.

연간 탐방객의 80%가 방문하는 집중 성수기인 가을철 동안 차량을 전면 통제해 그 공간을 문화행사와 탐방프로그램 체험을 위해 활용하였다.

쾌적한 환경에서의 여가생활로 탐방객의 만족도는 더할 나위 없이 고취되었음은 당연한 결과다. 우리사무소는 매년 이 탄소프리존을 확대해 운영할 예정이니 많은 탐방객들이 관심을 가져주길 바란다.

사람과 자연이 공존하는 사회를 위해서는 무엇보다 탄소 배출 저감 실천이 중요하다. 탄소중립을 위해 국립공원은 노력과 지원을 아끼지 않을 것이다.

모든 국민이 관심을 가지고 작은 실천부터 동참해 주었으면 하는 바람을 가져본다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr