경기 특사경, 폐기물 투기·방치 등 불법행위 158건 적발…1명 구속

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 수천 톤의 건설폐기물과 음식물폐기물 등 등 각종 폐기물을 불법으로 방치하거나 매립한 처리업자들을 무더기로 적발했다.

경기도 특별사법경찰단은 25일 폐기물 불법처리 행위를 뿌리 뽑기 위해 올해 폐기물 처리 전 과정에 대해 분야별로 기간을 나눠 집중수사한 결과 총 158건의 위반행위를 적발해 1명을 구속하고, 109건은 기소의견으로 검찰에 송치했다고 25일 밝혔다. 이어 나머지 49건도 수사가 마무리되는 대로 검치에 송치할 예정이다.

도 특사경은 앞서 부당이득을 노린 폐기물 투기ㆍ매립 및 방치 등 불법 행위 근절을 위해 지난 3월 '불법 폐기물 근절을 위한 간담회'를 가진 뒤 전담 수사조직(TF)을 꾸렸다.

이어 '폐기물 무단 방치ㆍ투기' 연중수사를 시작으로 ▲무기성오니 폐기물 불법 처리행위(3월) ▲폐기물 처리업체 및 재활용 업체 불법 처리행위(4~5월) ▲사업장폐기물 다량배출업체 불법 처리행위(8~9월) 등을 집중 단속했다.

위반 내용별로는 ▲불법투기ㆍ매립ㆍ방치(22건) ▲무허가(미신고) 폐기물 처리업(27건) ▲무허가업자에게 위탁하는 등 부적정 처리(21건) ▲폐기물 처리업자의 준수사항 위반 행위(40건) ▲폐기물 부적정 보관 등 폐기물 처리기준 위반(48건) 등이다.

주요 위반 사례를 보면 무허가 폐기물처리업자 A 씨는 안성시 소재 고물상 3곳을 타인 명의로 빌려 2016년 1월부터 2020년 3월까지 고양시, 김포시, 화성시 등에서 사업장 폐기물을 수집해 수익이 되는 폐전선만 골라 금속류는 팔고, 남은 혼합폐기물 약 700톤을 고물상에 불법 방치ㆍ투기했다. A 씨는 또 다른 무허가업자 B 씨의 폐기물 250톤을 자신이 운영하는 고물상에 투기하도록 한 혐의도 받고 있다. 도 특사경은 A 씨를 검찰에 구속 송치했다. B 씨등 관련자 6명과 사업장 6곳에 대해서는 기소의견으로 송치했다.

연천군 소재 무허가 폐기물 처리업자 C 씨와 D 씨는 연천군 민통선 부근 양계농장 부지를 임차한 뒤 2019년 7월부터 올해 3월까지 음식물 폐기물 수집운반업 허가증을 대여해 수도권 내 병원, 유치원, 식당 등에서 수거한 음식물 폐기물 400톤을 처리 신고 없이 양계농장에 무단 방치했다. 도 특사경은 허가증 대여업자 등 관련자 5명과 사업장 2곳을 기소의견으로 송치했다.

또 양주시 운송업체 관리직원 E 씨는 성토업자 F 씨와 함께 농지 소유주에게는 '양질의 토사를 성토해 주겠다'고 하고, 골재업체 대표 G 씨에게는 무기성오니를 저렴하게 처리해 주겠다며 무기성오니 2800톤을 포천시, 양주시 일원 농지 2곳에 불법 매립했다.

포천시 소재 폐합성수지 폐기물 파쇄ㆍ분쇄업을 하는 H 씨는 폐기물을 사업장 밖 노상까지 야적해 놓고 무허가 폐기물재활용업을 하다가 적발됐다.

포천시 소재 건물 리모델링 공사업자 I 씨는 건물 바닥공사 등에서 발생한 건설폐기물 330톤을 자신의 무허가 사업장으로 옮겨 무단 방치해, 포천시로부터 폐기물을 적정처리 하라는 조치명령을 받았음에도 조치명령 기간 중 건설폐기물 70톤을 추가 반입한 혐의다.

윤태완 도 특별사법경찰단장은 "폐기물 불법 행위 근절을 위해 폐기물 처리 취약분야를 발굴해 1회성이 아닌 지속적인 맞춤 수사를 해 나갈 계획"이라며 "불법행위에 대해 도민들도 관심을 갖고 적극 신고해 달라"고 당부했다.

