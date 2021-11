동북아평화연대, ‘2021 세계 디아스포라 네트워크 포럼’ 공동 개최...킨텍스에서 진행

(사)동북아평화연대(이사장 임채완)와 경기문화재단(대표이사 강헌)이 ‘2021 세계 디아스포라 네트워크 포럼’을 11월 25일부터 26일까지 양일 동안 경기도 킨텍스에서 공동 개최한다.

생중계로 진행되는 이번 국제 행사는 초국가주의 시대를 사는 디아스포라의 역할에 대해 모색하는 시간이 마련됐다. 코리안 디아스포라는 오늘날 세계 각국에서 두각을 보이며 어렵고 힘들었던 과거의 고난을 이겨내고 경제적, 사회적, 문화적 토대를 견고히 해 왔다.

이병훈 더불어민주당 국회의원은 “코리안 디아스포라는 이제 민족공동체를 넘어 세계 디아스포라 네트워크의 허브로 우뚝 설 것”이며 “이번 포럼을 통해서 다음 세대의 청년 디아스포라들이 기후, 기아, 전쟁 등 지구촌 공동의 문제를 해결하는 중심축으로 성장하기를 바란다”고 전했다.

문진석 더불어민주당 국회의원은 “오늘날 우리나라는 세계 10위권의 경제대국이자 문화강국으로 발돋움했다”며 “이는 세계 곳곳에서 활약해온 한국인 디아스포라들의 공동체 의식과 강한 연대가 기반이 됐기에 가능했던 것이다”라고 디아스포라의 역할을 강조했다.

화려하고 엄숙한 무대 공연과 함께 개회사, 환영사, 축사, 세계한인상공인총연합회 김덕룡이사장의 선포식 등이 첫날 공식행사로 진행될 예정이다. 이어 1일차 이부영 자유언론실천재단 이사장의 기조강연으로 포럼이 시작되며, 첫날 행사는 ‘초국가 이주, 정착, 그리고 디아스포라 공동체 형성’을 주제로 총 6개 섹션이 진행된다. 일차는 전후석 디아스포라 필름 헤르니모 영화감독의 기조강연이 예정돼 있다. 총 8개 섹션으로 ‘글로벌 디아스포라, 소통과 동반성장의 마중물’이 주제로 다뤄진다.

행사를 주최하는 (사)동북아평화연대 임채완 이사장은 “문화다양성과 사회통합으로 확장된 포럼의 주제별로 교류와 협력의 전문성을 강화하고, 세계 디아스포라 네트워크의 공동선언을 채택하고 이를 국제적 실천으로 적극 추진하겠다”라고 포부를 밝혔다.

