삼일연마공업, 국회 산자위원장상 수상

방습 연마지석 개발로 중소기업 기술혁신부문에서 수상

삼일연마공업주식회사가 수년간 개발끝에 2021년 특허 획득에 성공한 방습가능한 연마지석 개발로 2021년 중소기업대상 기술혁신부문에서 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장상을 수상했다.

삼일연마공업이 보유한 연마석 방습 관련 기술은 연마지석의 보관과 운송, 성능 유지에 큰 영향을 미치는 수분(humidity)로부터 연마지석에 미치는 영향을 최소화하기 위하여 생산과정 중에 방습 기능을 부여하는 방법으로 관련 문제를 해결한 것으로, 일본, 미국, 유럽의 연마석 제조업체들이 기술 개발에 관심을 가져온 분야다.

삼일연마공업㈜가 개발에 성공하여 특허를 획득한 ‘방습가능한 연마지석의 제조방법'은 제조공정 중 사용하는 수지(樹脂, RESIN)에 적합하도록 특수하게 가공된 첨가제와 혼합하여 연마석을 제조하는 방식으로, 3년여간의 산학연구 개발기간을 거쳐 2019년 특허 출원을 하였으나, 기초 화학 분야에서 독보적인 경쟁력을 보유한 일본 연마지석 제조업체의 이의신청 등으로 기술 경쟁 과정에서 어려움을 겪어오다 마침내 독창성과 진보성을 입증하여 관련 특허를 획득하는 성과를 이뤄냈다.

삼일연마공업 최승용 대표이사는 "산업용품 회사들은 소비재회사들과는 달리 대중들에게 알려져있지는 않지만, 각자의 자리에서 작업자들이 사용하기 편리한 제품, 안전한 제품을 만들기 위하여 많은 노력을 하고 있다"라며 "저희 삼일연마공업도 이번 수상을 통해 생산성 향상에 기여하고 작업자에게 더 안전한 제품을 개발하는 기회로 삼고 더욱 노력해가겠다"고 밝혔다.

