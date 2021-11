[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 다음 달 21일부터 보안성과 내구성이 강화된 차세대 전자여권을 발급한다.

차세대 전자여권은 표지 색상이 기존 녹색에서 남색으로 변경되고, 표지 안쪽 면은 태극 문양, 불국사 석가탑 등 우리나라 문화유산 이미지로 디자인됐다.

개인정보면은 종이 재질에서 플라스틱(폴리카보네이트)으로 바뀌고, 사진과 기재사항 등은 모두 레이저로 각인된다.

또 민감한 주민등록번호 대신 생년월일만 표시되고, 여권 번호 체계를 변경하는 등 최신 보안 요소들이 적용된다.

여권 면수도 각각 24면에서 26면, 48면에서 58면으로 늘어난다. 기존 '책자형 사증란 추가 제도'는 폐지된다.

시 관계자는 "차세대 전자여권은 갈수록 고도화하는 위ㆍ변조 기술을 선제 대응해 자국민을 보호하고, 출입국 편의를 높이게 될 것"이라고 설명했다.

