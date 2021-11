"초등학교 급식실 수돗물 171개 수질기준 '적합'" 서울시 정밀 수질검사

25개 자치구 초등학교 급식실 수도꼭지 정밀수질검사…먹는 물 ‘적합’

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 초등학교 급식실의 수돗물이 먹는 물 수질기준에 적합한 것으로 나타났다.

25일 서울시는 25개 자치구 초등학교 급식실 수돗물에 대해 정밀수질검사를 실시한 결과 모두 ‘먹는 물 적합’ 판정을 받았다고 밝혔다.

지난 22일부터 전국 학교의 전면 등교가 시작된 가운데 국제공인시험기관인 서울물연구원은 아이들의 건강하고 안전한 급식을 위해 서울 초등학교 급식실의 수돗물을 대상으로 171개 항목에 대해 정밀수질검사를 실시했다.

검사 결과 자치구별로 각 1개소씩 25개 초등학교를 무작위로 선정해 법정 먹는 물 수질기준 60항목, 서울시 자체 감시항목 111항목 등 총 171개 항목에 대한 정밀검사 결과 모두 먹는 물 ‘적합’ 판정을 받았다.

서울물연구원 "이번 정밀검사 결과 맛·냄새 유발물질(2-MIB, 지오스민)은 물론 중금속, 농약류 및 방사성물질도 전혀 검출되지 않아 수질 안전성을 확인할 수 있었다"면서 "수돗물 안전성의 기준이 되는 잔류염소는 모두 0.15~0.50㎎/L 이내로 측정돼 미생물 항목도 안전하게 관리되고 있는 것으로 분석됐다"고 설명했다.

또한 납·수은 등 유해영향 무기물질 및 살충제·농약류와 같은 유해영향 유기물질, 방사성물질 역시 전혀 검출되지 않았다.

이번 정밀수질검사 결과는 해당 초등학교에 포스터 형태로 부착해 아이들이 직접 확인할 수 있도록 했으며, 서울시 상수도사업본부 홈페이지에서도 자치구별로 확인할 수 있도록 공개했다.

김혜정 서울물연구원장은 “서울의 수돗물 아리수는 생산부터 공급까지 전 과정을 과학적으로 관리하고 있으며, 그 어떤 물보다 안전하고 건강한 물”이라며 “과학적이고 정밀한 수질검사를 통해 아리수의 안전성을 지속적으로 관리하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

