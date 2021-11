김재연 진보당 후보, "주4일제는 노예 아닌 일터의 주인 되는 계기"

[아시아경제 오주연 기자] 진보당 김재연 대선후보가 주4일제에 대해 "노동자가 일터의 당당한 주인이 되는 계기가 될 것"이라고 말했다.

24일 김 후보는 국회 도서관 대강당에서 열린 '이제는 주4일제 시대' 국회토론회에 참석해 "주4일제는 노동자들이 그저 일 만하는 사람에서 자기 인생을 어떻게 가꾸어 나갈지 주3일은 생각하고, 실행하고, 몸과 마음을 돌보며 관계와 사랑을 나눌 수 있는 중요한 계기"라고 말했다.

김 후보는 이날 축사에서 지난 여름 20대 청년 건설노동자와 주4일제 이야기를 나눈 일화를 소개했다.

김 후보는 "그 건설노동자는 '한 현장에서 일이 끝나고 다음 현장을 대기하는 몇 개월 동안 배달 일을 하는 등 돈벌이 외에 시간이 주어져도 무엇을 하고 싶은지 생각 해본 적이 없다'고 사연을 전했으며, '인생에 새로운 고민을 던져줘서 고맙다'는 이야기를 전했다"고 했다.

이어 김 후보는 지난 9월 조선대병원에서 비정규직 30명을 정규직화하기 위해 800명의 정규직이 파업했던 사례를 언급하며 "노동자들은 부당함을 말하고, 바꾸는 과정에 자존감이 높아졌다"고 전했다.

그러면서 "주4일제를 꿈꾸고 현장을 바꾸려는 노동자의 행동이 더 이상 시키는 대로 노예처럼 사는 것이 아닌, 노동자가 일터의 당당한 주인이 되는 것"이라고 덧붙였다.

