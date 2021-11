이재명, 조카 '데이트폭력 살인사건' 변호 사죄…"고통스러운 기억"

"변호사 선임할 형편 못돼 변론 맡았다"



[아시아경제 나예은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 과거 데이트폭력 가해자를 변호한 일을 고백하며 사과했다.

이 후보는 24일 자신의 페이스북에 "어젯밤 양주시에서 최근 발생한 데이트폭력 피해자 유가족과 간담회를 가졌다"며 이같이 말했다. 그는 "제게도 아픈 과거가 있어 더욱 마음 무거운 자리였다"며 "제 일가족 중 과거 데이트폭력 중범죄를 저질렀는데, 그 가족들이 변호사를 선임할 형편이 못돼 일가 중 유일한 변호사인 제가 변론을 맡았다"고 털어놨다.

이어 "이미 정치인이 된 후여서 많이 망설였지만 (당시 변호) 회피가 쉽지 않았다. 그 사건의 피해자와 유가족분들에게 깊은 위로와 사과의 말씀을 드린다"고 전했다.

그러면서 "데이트폭력은 모두를 불행에 빠뜨리고 처참히 망가뜨리는 중법죄다. 제게도 이 사건은 평생 지우지 못할 고통스런 기억이다"라며 "어떤 말로도 피해자와 유족들의 상처가 아물지 않을 것"이라고 말했다.

이 후보는 "창졸간에 가버린 외동딸을 가슴에 묻은 두 분 부모님의 고통을 헤아릴 길이 없었다"면서 데이트폭력 사건과 관련해 "피해 예방, 피해자 보호, 가중처벌 등 여성 안전을 위한 특별대책을 강구하겠다"고 말했다.

아울러 "시간이 지날수록 데이트폭력은 증가할 뿐만 아니라 더 흉포화하고 있다. 피해 예방을 위한 교육 등 사전방지 조치와 가해행위에 대한 가중처벌은 물론 피해자 보호를 위한 특별한 조치가 검토돼야 한다"며 "여성과 사회적 약자, 나아가 모든 국민이 폭력으로부터 안전한 사회를 만들겠다"고 덧붙였다.

한편 이 후보는 지난 2006년 이별을 통보한 여자친구와 여자친구 어머니를 칼로 수차례 찔러 살해한 조카 A씨의 1·2심 변호인을 맡은 것으로 알려졌다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr