[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상북도가 24일부터 26일까지 3일간 ‘2021 경상북도 안전산업대전’을 개최한다.

대구 EXCO 서관에서 열리는 박람회는 안전산업 육성의 마중물을 마련하고 안전기업의 국내외 판로를 개척하기 위해 열렸다.

산업안전, 재난 안전, 생활안전, 건설안전 분야의 100여개 전문기업과 관련 공공기관이 참여해 400여개 부스가 마련됐다.

부대행사로는 안전기업 제품 설명회, 해외 바이어 온라인 상담회, 재난안전네트워크 구조구급기술 경연대회, 안전경북 365포럼 등이 진행된다.

강성조 행정부지사는 “관련 기업이 국내는 물론 해외까지 뻗어나가는 계기가 되길 바란다”라며 “안전 관련 산업에 대해 종합계획을 수립하는 등 안전한 경북이 되도록 큰 틀을 마련할 것”이라고 말했다.

